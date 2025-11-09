Serio aviso de la Policía Nacional a todos los que tienen mascota y la pasean por la calle

Un perro u otra mascota suelen ser buenos y fieles compañeros en la vida de una persona o de una familia. Un animal doméstico es un miembro más del hogar y por ello hemos de tratarlo como tal, por lo que atender sus necesidades es una obligación que tenemos, pero también somos plenamente responsables de sus actos. La Policía Nacional utiliza las redes sociales para lanzar avisos o recomendaciones a la ciudadanía, y esta vez ha advertido en una publicación de X de algo que debemos cumplir cuando paseamos a nuestras mascotas por la calle.

Unas calles limpias

El cuerpo policial recuerda en X que siempre debemos llevar una botella de agua y al menos una bolsita cuando nos encontremos en la calle paseando a nuestro animal de compañía. Esta botella de agua es necesaria para aclarar las micciones de la mascota y facilitar la higienización del pavimento, mientras que la bolsita nos servirá para recoger las heces, ya que significan una degradación del espacio si no las retiramos de los lugares públicos. Al hacer estos dos pequeños actos cada vez que paseamos a nuestra mascota contribuimos mediante la responsabilidad colectiva a tener unas calles bien limpias e higienizadas.

Posibles sanciones

En caso de no recoger las evacuaciones de nuestros peludos, las sanciones que contemplan los órganos municipales pueden ser amplias. Según la provincia en la que nos encontremos, la multa puede ir desde los 60 a los 600 euros, aunque se podría llegar incluso a los 1.500 euros de penalización, que podemos evitarla con un pequeño gesto de educación al recogerlas en el momento adecuado. Además, algunos ayuntamientos ya están optando por el análisis de ADN canino cuando no pueden reconocer al autor de los hechos, y así poder hacer llegar igualmente las multas a los dueños que no cumplen de forma cívica con la normativa vigente.