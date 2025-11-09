Blanqueamiento dental en Tenerife: tratamiento profesional para una sonrisa sana y más blanca

Una sonrisa sana y blanca es clave para la salud general, pero también es seguridad, personalidad y confianza. De acuerdo con estudios generales y centrados en Canarias, el oscurecimiento dental es un problema muy común, ya que las manchas en los dientes o amarilleo en la sonrisa tienen entre sus causas aspectos tan frecuentes como el consumo de bebidas pigmentadas como el refresco, vino tinto o café, el tabaco, la edad, esmaltes porosos o deteriorados o la mala higiene.

Hasta un 30% de la población adulta del archipiélago podría tener los dientes amarillos o cambios en el tono de su sonrisa a lo largo de su vida. Por tanto, más de 600.000 personas en Canarias puede ver cómo su sonrisa cambia con los años, en un problema que tiene solución.

IOC Clínica Dental se ha especializado en el blanqueamiento dental, con soluciones adaptadas a cada paciente para que recuperen su estética, salud y confianza. Esta clínica dental en Tenerife combina la última tecnología con la experiencia de su equipo de odontólogos para ofrecer resultados visibles, seguros y duraderos.

Cada vez más personas buscan tratamientos de blanqueamiento dental profesional, que deben estar orientados y personalizados para cada caso, de acuerdo con la evaluación del odontólogo y buscando siempre los mejores resultados garantizando la seguridad del paciente.

En IOC Clínica Dental han logrado ser referencia en estética dental y tratamientos personalizados, con un amplio abanico de opciones para elegir qué tipo de tratamiento es el más adecuado.

Blanqueamiento dental, qué es y cómo funciona

El blanqueamiento dental profesional es un tratamiento estético que busca aclarar el color de los dientes mediante la aplicación de un agente químico seguro, normalmente a base de peróxido de hidrógeno o carbamida.

Este tratamiento se realiza bajo supervisión de especialistas en odontología estética con el fin de actuar sobre las pigmentaciones internas y externas del esmalte, logrando un tono más claro y uniforme.

En IOC Clínica Dental Tenerife, el diagnóstico personalizado y el asesoramiento profesional marcan la diferencia, porque defienden la valoración de la salud bucal antes de iniciar cualquier tratamiento estético. En algunos casos, la presencia de encías inflamadas, gingivitis o caries puede contraindicar el procedimiento temporalmente, algo que se decidirá tras una revisión completa y el análisis del blanqueamiento dental más adecuado, tanto en clínica o con férulas personalizadas.

El blanqueamiento dental profesional es una solución eficaz y segura para devolver la luminosidad a la sonrisa, con resultados visibles desde la primera sesión. Este es el caso del blanqueamiento dental con lámpara de plasma, un tratamiento que se realiza en clínica y con resultados inmediatos.

Este tratamiento funciona mediante la aplicación de un gel blanqueador sobre la superficie dental que se activa con una luz de plasma fría, lo que acelera la acción del agente químico para blanquear los dientes en una o dos sesiones con un proceso totalmente indoloro, seguro y controlado por profesionales.

Cómodo y en casa, el blanqueamiento dental con férulas personalizadas permite al paciente aplicar el tratamiento siguiendo las instrucciones del odontólogo. Este blanqueamiento dental en casa consiste en aplicar el agente blanqueador dentro de unas férulas diseñadas a medida. El proceso suele durar entre 1 y 2 semanas, dependiendo del tono inicial y del resultado deseado, con un aclarado gradual, natural, con un seguimiento profesional para garantizar la seguridad del esmalte y de las encías.

Blanqueamiento dental, resultados duraderos

El blanqueamiento dental profesional acompañado de una buena higiene oral y revisiones periódicas es seguro y tiene resultados duraderos. Aunque depende de los hábitos del paciente, en promedio, los resultados pueden mantenerse de 1 a 3 años, especialmente si se realizan limpiezas dentales periódicas y se evitan pigmentos fuertes.

Años de experiencia en IOC Clínica Dental Tenerife lo confirman, con un tratamiento pautado de principio a fin con todas las garantías. El equipo profesional de esta clínica dental en Tenerife recomienda una limpieza dental profesional antes de comenzar el blanqueamiento, para eliminar el sarro y las manchas superficiales, no tomar bebidas oscuras como café, té, vino tinto o refrescos de cola en las primeras 48 horas, ni fumar ni vapear, ya que la nicotina mancha el esmalte.

El blanqueamiento dental es indoloro, aunque algunas personas pueden experimentar una ligera sensibilidad dental temporal.

IOC Clínica Dental: tecnología y experiencia

IOC Clínica Dental es una empresa 100% canaria, creada y dirigida por dentistas, con 20 años de experiencia, 8 clínicas, 120 profesionales y más de 200.000 pacientes atendidos.

El mayor grupo de clínicas dentales no franquiciadas de Canarias lleva en su ADN el trabajo con pasión y vocación, con un equipo de profesionales, formado e implicado, que unen la experiencia con la última tecnología en estética y salud dental.

El blanqueamiento dental es uno de los tratamientos de esta clínica dental en Tenerife, que va mucho más allá con una atención integral de planes personalizados en carillas dentales para corregir forma, tamaño y color, ortodoncia invisible (Invisalign) para alinear los dientes sin necesidad de brackets visibles, implantes dentales para sustituir piezas perdidas con un resultado natural y duradero o tratamientos para encías inflamadas o retraídas.

Ubicados en el corazón de la isla, en Santa Cruz de Tenerife, IOC Clínica Dental se ha especializado en odontología estética y avanzada, con un equipo multidisciplinar de expertos en odontología estética, ortodoncia invisible, implantología, periodoncia y odontopediatría.