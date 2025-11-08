El serio aviso de la Policía Nacional: si un desconocido te para y dice esto, la estafa ha comenzado
El Cuerpo de Seguridad del Estado avisa de una nueva modalidad de estafa
David Sánchez Marín
La Policía Nacional ha lanzado una advertencia a sus redes sociales avisando de una modalidad de estafa que se basa en el abuso de la confianza. El cuerpo de seguridad asegura que los perpetradores son profesionales del engaño y que conseguirán que te creas sus mentiras para conseguir tu dinero. Este tipo de estafa se suele cometer por la calle y es susceptible de caer todo tipo de personas.
La estafa del falso conocido
"Lo hacen tan bien que hasta tu cuñado caería" según explica la policía que explica la estafa en una publicación reciente del TikTok de la Policía Nacional. La estafa en cuestión se inicia cuando una persona te para por la calle y te hace creer que en realidad os conocéis. A partir de este momento, si crees sus palabras, ya has caído en la estafa.
"Un hombre me paró por la calle como si me conociera y me pidió dinero prestado para comprar medicina a su supuesta hija enferma. Por supuesto, al final ni era un viejo conocido ni tenía ninguna hija enferma..." explica un testimonio compartido por la Policía Nacional que le intentaron estafar de esta forma.
Según cuenta la Policía Nacional, los estafadores se inventan una historia lacrimógena en la que fingen ser otra persona y dicen tener graves problemas personales. Todo esto con el objetivo de que acabes empatizando con ellos y les prestes dinero.
La solución
La policía asegura que ser solidario es admirable, pero no está de más ser precavido. Como recomendaciones, se aconseja desconfiar y comprobar la veracidad de la identidad. Finalmente, los Cuerpos de seguridad del Estado tienen un mensaje para ti si has caído en una estafa: ¡Denuncia!.
