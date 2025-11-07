Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba tus conocimientos con diez preguntas sobre los temas que han marcado la semana en política, sociedad, cultura…
Redacción
La semana ha estado llena de noticias que han marcado la conversación pública. Para repasar lo más relevante y comprobar cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas que resume los hechos más destacados de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre lo que ha pasado.
- El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
- La sombra de un pelotazo urbanístico aborta la venta de suelo del Círculo de Amistad en El Mayorazgo
- Santa Cruz de Tenerife ya tiene su gran árbol de Navidad
- Gran avance para acabar con las colas en Tenerife: aprobado el tercer carril de la TF-1 por 175 millones
- «Me dejo violar, me la chupas y me cago en todos los santos»
- Mañana caótica en las autopistas de Tenerife: objetos metálicos, sillas y un perro provocan fuertes retenciones
- Cambio radical en el tiempo en Tenerife este jueves: esto dice la Aemet
- Narcotráfico en Canarias: la organización desmantelada distribuía hachís y cocaína en Tenerife y Gran Canaria