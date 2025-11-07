Óbito
Muere James Watson, descubridor de la estructura del ADN, a los 97 años
El científico recibió el Premio Nobel a consecuencia de su principal descubrimiento
EFE
Nueva York
El científico estadounidense James Watson, que contribuyó a descubrir la estructura del ADN, falleció el jueves a los 97 años, según se informó hoy.
Watson murió en un hospicio en East Northport, una localidad de Long Island (Nueva York), donde fue trasladado esta semana para recibir tratamiento por una infección, recoge The New York Times, que cita a su hijo Duncan Watson.
El laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL), en Nueva York, confirmó el fallecimiento de este premio Nobel en un obituario en su página web en el que destacó sus "muchas contribuciones a la ciencia, la educación y el servicio público".
- El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
- La sombra de un pelotazo urbanístico aborta la venta de suelo del Círculo de Amistad en El Mayorazgo
- Santa Cruz de Tenerife ya tiene su gran árbol de Navidad
- Gran avance para acabar con las colas en Tenerife: aprobado el tercer carril de la TF-1 por 175 millones
- «Me dejo violar, me la chupas y me cago en todos los santos»
- Mañana caótica en las autopistas de Tenerife: objetos metálicos, sillas y un perro provocan fuertes retenciones
- Plus anual de 400 euros para los 42.000 beneficiarios de pensiones no contributivas en Canarias
- Desbocados, con 16 años de historia, quinta murga que causa baja en el Carnaval de Santa Cruz 2026