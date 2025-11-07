Cita de Naciones Unidas
Directo | Pedro Sánchez interviene en la cumbre del clima COP30
EFE
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este jueves a la localidad brasileña de Belém para participar en la reunión de líderes organizada con motivo de la cumbre del clima COP30, en la que defenderá una mayor ambición climática de la comunidad internacional.
La agenda oficial del jefe del Ejecutivo comienza con su intervención en la plenaria de la cumbre, que comenzó ya este jueves, y después participará en una mesa sobre transición ecológica.
En sus intervenciones, según fuentes del Gobierno español, Sánchez abogará por una mayor ambición a la hora de hacer frente al cambio climático y resaltará el compromiso de España ante ello, que el Ejecutivo recalca que esta siendo compatible con el crecimiento económico y la creación de empleo.
Sánchez acude a la COP30 satisfecho con el acuerdo cerrado esta semana en Bruselas para que la Unión Europea reduzca sus emisiones de CO2 un 90% para 2040 respecto a 1990, aunque con ciertas flexibilidades para los socios comunitarios.
No obstante, habría deseado que se hubiera ido algún paso más allá de lo pactado, aunque interpreta que la UE asiste a la cumbre con los deberes hechos.
