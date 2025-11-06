Wayalia Tenerife: cuidar en casa para vivir con dignidad

En una sociedad donde la población mayor crece y las familias buscan alternativas al ingreso en residencias, contar con un equipo profesional y empático marca la diferencia. Wayalia Tenerife, empresa referente en atención domiciliaria, ofrece acompañamiento humano y soluciones adaptadas para que las personas mayores puedan seguir viviendo en su hogar, rodeadas de sus recuerdos y rutinas. Cada vez más familias confían en su servicio de cuidado de personas mayores en Tenerife para garantizar bienestar, compañía y tranquilidad.

Cuidar con profesionalidad y corazón

Cuidar a una persona mayor es mucho más que una tarea: es un acto de amor y respeto. En Wayalia Tenerife lo saben bien. “Todo empieza escuchando a la familia, comprendiendo su historia y las necesidades reales de la persona que cuidaremos”, explica Beatriz Gómez, Supervisora de la oficina de Wayalia Tenerife.

El proceso de selección de cuidadores se realiza con especial cuidado, buscando no solo experiencia, sino sensibilidad. “Nos importa tanto la preparación profesional como la conexión humana. La empatía es esencial para generar confianza y bienestar”, añade Damian Turpin, Director de Wayalia Tenerife.

Desde su oficina en La Laguna, el equipo ofrece un espacio cercano y accesible donde las familias pueden reunirse, compartir sus inquietudes y recibir orientación personalizada. “Nos gusta que nos visiten, poder ponerles cara, hablar con calma y crear una relación de confianza. Es importante que las familias sientan que estamos aquí, presentes, acompañándolas”, comenta Beatriz.

Este enfoque es el sello de la empresa: acompañar con cercanía, atender con respeto y estar presentes cada día. El equipo no solo asigna al cuidador más adecuado, sino que mantiene un contacto constante con las familias para asegurarse de que todo fluya de forma armoniosa.

Servicios adaptados a cada historia

Cada persona tiene su propio ritmo, su carácter y su manera de vivir. Por eso, Wayalia Tenerife ofrece diferentes modalidades de atención según las necesidades de cada hogar:

Cuidado por horas , ideal para acompañar, ayudar en tareas diarias o dar un respiro a la familia.

, ideal para acompañar, ayudar en tareas diarias o dar un respiro a la familia. Cuidadores internos 24 h , pensados para personas que necesitan apoyo continuo y una presencia de confianza.

, pensados para personas que necesitan apoyo continuo y una presencia de confianza. Gestión laboral completa, que libera a las familias de los trámites y les da la tranquilidad de saber que todo está en regla.

“Nuestro objetivo es que cada mayor se sienta cuidado, comprendido y valorado, y que las familias sientan el alivio de compartir esa responsabilidad con alguien que realmente se implica”, comenta Beatriz.

Un apoyo que da calma y compañía

Delegar el cuidado de un ser querido no es una decisión sencilla. Wayalia Tenerife acompaña a las familias desde el primer contacto, orientándolas y ofreciéndoles apoyo constante. Este acompañamiento emocional y profesional ayuda a reducir la carga diaria y a recuperar la serenidad.

En los casos más delicados —como Alzheimer, demencias o pérdida de movilidad—, la diferencia está en la mirada humana del cuidador. “Nos implicamos para que cada mayor se sienta acompañado y cuidado, y para que las familias vivan con la tranquilidad de saber que no están solas”, comparte Damián.

Una elección que transforma el día a día

Elegir a Wayalia Tenerife es apostar por una forma de cuidar que combina profesionalidad, sensibilidad y cercanía. No se trata solo de cubrir necesidades, sino de ofrecer presencia, escucha y cariño.

Gracias a su labor y a su espacio abierto en La Laguna, en la calle Nava y Grimon, 17, muchas familias encuentran un punto de apoyo y confianza donde sentirse comprendidas y acompañadas. También están disponibles por teléfono en el 822 05 47 89.

Cada visita, cada conversación y cada historia refuerzan el compromiso del equipo: cuidar a los mayores con respeto, y a las familias, con empatía.