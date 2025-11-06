Plus anual de 400 euros para los 42.000 beneficiarios de pensiones no contributivas en Canarias

Los cerca de 42.000 perceptores de pensiones no contributivas en Canarias recibirán un plus anual, repartido en dos pagos, de 400 euros. Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, durante la presentación de los presupuestos para 2026 de su departamento.

Los beneficiarios cobrarán este importe adicional a través de una fórmula que ha arbitrado el Ejecutivo regional para que, desde la Renta Canaria de Ciudadanía, se complementen las pensiones no contributivas hasta los 400 euros. De esta forma, el Gobierno que lidera Fernando Clavijo se adelanta a Madrid, que aún no ha modificado la Ley de la Seguridad Social para que permita compatibilizar los complementos a las pensiones no contributivas.

La partida dedicada a Bienestar Social en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el próximo año asciende a 837.741.105 euros, 116,7 millones más que en el ejercicio de 2025. Este incremento del 8,2% supone una subida superior a la media del Ejecutivo (7%) y sitúa a la Consejería como el tercer departamento que más dinero recibe, solo por detrás de Sanidad y Educación. La parte social, por tanto, se lleva el 16,6% del presupuesto global, lo que se traduce en cerca de 17 euros por cada cien invertidos en el Archipiélago.

Dependencia 'rasca' más que Turismo

Del importe total, el 46% se destinará a una única área: Dependencia. La gran apuesta de Delgado es esta dirección general, para la que ha previsto una inyección de 387,5 millones, frente a los 297 millones de 2025. Según anunció este jueves en el Parlamento autonómico, su intención con estos fondos es reducir las listas de espera, reforzar la teleasistencia y avanzar hacia cuidados más personalizados, lejos de las grandes residencias. Durante su intervención también señaló que incrementarán el precio de las plazas sociosanitarias, para que la financiación pública se acerque al coste real de los servicios.

Para conseguir estos ambiciosos resultados, la Consejería reforzará los convenios con los cabildos insulares, que se aplicarán con carácter retroactivo al 1 de enero de 2025. El servicio de ayuda a domicilio pasará de 14 a 22 euros la hora y el precio por plaza del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP) aumentará de 26 a 38 euros.

Además del impulso a la Dependencia, el presupuesto se articula en torno a otras dos grandes áreas: Infancia y Familias y Servicios Sociales. En la primera de ellas, el presupuesto (106,56 millones) permitirá la creación de dos nuevos centros terapéuticos para menores . En la segunda, la partida crece un 9,2%, hasta los 184,64 millones, y principalmente se destinará a reforzar –con 9 millones para cada una– la Renta Canaria de Ciudadanía y las pensiones no contributivas.

"No hay ejecución real"

Al respecto, la diputada de Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC–BC) Natalia Santana denunció que aumenta la cuantía, pero no hay una ejecución real. «Los expedientes siguen estancados en los 13.000 y los complementos a la vivienda y a la infancia no se han desarrollado, por lo que, aunque crecemos en cifras, erramos en el destino», añadió.

El proyecto de presupuestos contempla otras subidas en la Dirección General de Discapacidad (de 69,5 millones a casi 72), en la de Mayores y Participación Activa (crece un 12,6%) y en la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad (un 8%). El área de Juventud, sin embargo, sufre un recorte del 3,9% con respecto al año anterior.

Los recortes en el ICI

Uno de los puntos más criticados por la oposición fue la financiación del Instituto Canario de Igualdad (ICI). «Presumen de que solo en un año han incrementado la partida en un millón de euros, pero es falso porque, tras el recorte que ejecutaron en 2023, los fondos solo han crecido en 300.000 euros desde que acabó la anterior legislatura», criticó Santana.

En este sentido, Delgado defendió que la red de servicios del 112 que atiende a las víctimas de violencia machista pasará de la plantilla actual, forma por ocho técnicas, a un equipo compuesto por 14 profesionales.

Bienestar Social transferirá el 75,9% de sus fondos (635,9 millones de euros) a cabildos, ayuntamientos y tercer sector para "ofrecer más servicios, una mejor respuesta y mayor equidad territorial".