Crahul Bhartiya (EUIPO): "La IA capacita a nuestros empleados, pero son ellos los que toman las decisiones"

La inteligencia artificial también está muy presente en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), y a su uso responsable se ha referido Crahul Bhartiya, coordinador de IA, jefe interino del Servicio de Desarrollo y Mantenimiento, e integrante del Departamento de Innovación Digital de la institución con sede en Alicante. Ha sido en el IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial de Alicante 2025, para explicar cómo se maneja esta herramienta en la EUIPO, y para dejar claro, entre otras cuestiones, que si bien la IA incrementa las capacidades de los empleados, al final son siempre ellos los que toman las decisiones.

Bhartiya ha explicado que la EUIPO cuenta con un grupo liderado por un director ejecutivo dedicado al manejo de herramientas desarrolladas en base a IA, destacando que la regulación existente "no es siempre mala, porque en este caso nos ayuda a hacer las cosas bien". Sobre todo, ha subrayado, partiendo de la base de que se trata de herramientas que, según sus palabras, "son poderosas, hasta mágicas".

Crahul Bhartiya, surante su intervención. / Rafa Arjones

En este sentido, ha explicado el proceso de implementación, que se lleva a cabo de manera gradual. Así, el primer nivel es el de la formación. "Mucha gente piensa que con usar el ChatGPT ya se sabe de IA, pero ni mucho menos es lo único. Por eso damos formación a nuestra gente, porque según la regulación, tenemos la obligación de dar una formación mínima a los empleados".

De ahí se pasa al nivel dos, una vez ya se sabe cómo funciona y los trabajadores pueden usar la herramienta que se haya decidido implementar. "Es solo en ese momento cuando se integra en nuestro proceso", específica.

Soluciones

Respecto a la mecánica que se sigue, Bhartiya señala que la EUIPO, en la mayoría de los casos, no desarrolla soluciones técnicas. "Tenemos -indica- muchos socios en Europa, y siempre vemos si ya hay herramientas que podamos usar y que se adapten a nuestras necesidades. Solo en los casos en los que no encontramos nada, podemos desarrollar algo que necesitemos para nuestros procesos".

Llegado este caso, explica que como institución pública colaboran con muchas entidades, y remarca que, "todo lo que creamos, sus capacidades y soluciones, lo reflejamos en nuestra web para compartirlo con nuestros socios y usuarios".

Y subraya, por encima de todo, que la implementación de la IA tiene como filosofía que se centre en los humanos. "Aumentamos las capacidades de nuestros empleados, pero son siempre ellos los que toman las decisiones".

En este contexto, Crahul Bhartiya ha informado que la EUIPO ha confeccionado un estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en el marco del copyright, que es en el que se mueve la institución. Según sus palabras, en el informe se analiza cómo funciona esta herramienta, cómo se entrena y cómo se usa. Y está disponible también en la web para todas las personas interesadas.

En su exposición, de igual forma, ha insistido a la hora de señalar que el proceso de implementación de la IA en la EUIPO está sumamente controlado, y que en última instancia siempre depende de un director ejecutivo.