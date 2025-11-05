Canarias, clave en la revolución en la predicción volcánica: la IA permite anticipar erupciones con 12 horas de margen

Canarias vuelve a situarse en el mapa de la investigación volcánica internacional. Una investigación liderada por la Universidad de Granada, con participación destacada del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), ha desarrollado una metodología basada en inteligencia artificial (IA) y Teoría de la Señal capaz de predecir erupciones volcánicas con al menos 12 horas de antelación y confirmar su finalización en apenas tres parámetros

El método ha sido validado con éxito en el volcán Tajogaite (La Palma, 2021), cuya erupción marcó un antes y un después en la gestión del riesgo volcánico en el Archipiélago, y en el Volcán de Fuego de Colima (México).

El sistema analiza en tiempo real parámetros sísmicos específicos que permiten anticipar la actividad eruptiva y caracterizar su evolución con precisión.

Además del Involcan, en el estudio participan la Universidad de Colima (México) y la Universidad de Canterbury (Nueva Zelanda). El equipo científico sostiene que este trabajo abre la puerta a una nueva generación de herramientas de pronóstico volcánico, más rápidas y fiables.

@involcan

Metodología científica

La clave está en tres parámetros sísmicos: entropía de Shannon, índice de frecuencia y curtosis. La entropía mide el grado de desorden de las señales sísmicas y su descenso indica que los sismos se están organizando, un patrón previo a las erupciones.

El índice de frecuencia permite detectar variaciones en la actividad magmática, mientras que la curtosis es útil para identificar eventos sísmicos impulsivos.

Esta técnica, ya probada en volcanes de España, México, Grecia, Italia, Estados Unidos, Perú y Rusia, permitió anticipar la erupción del Tajogaite con más de nueve horas de antelación y confirmar su final casi en tiempo real.

Los investigadores subrayan que una alerta temprana de 12 horas, como la que ahora sería posible, habría permitido activar con más margen los protocolos de evacuación y minimizar los daños sociales y económicos.