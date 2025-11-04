La Junta de Extremadura fija servicios mínimos ante la huelga de técnicos sanitarios
Plasencia, 29 oct (EFE).- La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha dictado una orden para garantizar la prestación de los servicios esenciales y fijar los servicios mínimos en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud (SES) con motivo de la huelga convocada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETESS).
La huelga, de carácter nacional, se desarrollará los días 30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre, durante las 24 horas de cada jornada, y afectará a todos los Técnicos Superiores Sanitarios de Formación Profesional de Grado Superior, incluidos los de imagen para el diagnóstico, laboratorio, anatomía patológica, radioterapia, higiene bucodental, dietética, prótesis dentales y otras especialidades del ámbito sanitario.
Según la orden, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura, se establece como servicio mínimo la presencia del personal propio de un día festivo, encargado de la actividad urgente tanto en atención hospitalaria, primaria, bancos de sangre y demás centros sanitarios dependientes o vinculados al SES.
Asimismo, se garantizará la continuidad de los tratamientos en curso en oncología radioterápica y reproducción asistida, así como la atención sanitaria inexcusable a los pacientes que la precisen por motivos urgentes o no demorables.
La Consejería justifica la medida en el carácter esencial de la asistencia sanitaria, reconocida por el artículo 43 de la Constitución Española, y en la necesidad de proteger la seguridad y la vida de los pacientes durante los días de paro.
La orden estará vigente durante las jornadas de huelga y quedará sin efecto en caso de desconvocatoria. EFE
