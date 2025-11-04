La inauguración de las nuevas urgencias de La Candelaria ya tiene fecha: el nuevo edificio abrirá sus puertas a finales de noviembre

El nuevo edificio de Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria abrirá sus puertas a finales de noviembre tras seis largos años en construcción. La esperada infraestructura estará operativa a partir del 26 noviembre o, en su defecto, el 3 de diciembre. Un desfase de una semana que coincide con el margen que se ha marcado la propia Gerencia ante la posibilidad de que, para ese entonces, no haya acabado de hacer las últimas reformas necesarias para poner a punto el edificio.

La idea es disponer de la nueva infraestructura –de 3.250 metros cuadrados y dos plantas– antes del invierno, para evitar los colapsos de la asistencia durante el pico epidémico de la temporada de gripe, que en Canarias suele ocurrir entre finales de diciembre y principios de enero. En principio –aunque aún sujeto a cambios de última hora–, la Dirección ha trasladado a los trabajadores que se realizarán varias tomas de contacto previas a su apertura definitiva. De esta manera, está previsto llevar a cabo una sesión general para explicar el funcionamiento de las nuevas urgencias al personal el 10 de noviembre; y un acto institucional con distintos representantes políticos y de la Consejería de Sanidad el día 25 del mismo mes.

La constructora entregó el edificio a la Dirección del hospital en octubre, pero el edificio aún no está listo para dar asistencia. Como explican fuentes del centro, la infraestructura no se ha podido poner a funcionar de inmediato porque adolece de ciertos servicios y materiales necesarios para la práctica sanitaria diaria, y aún debe adecuarse a las medidas de prevención de riesgos laborales. El hospital ha decidido asumir esta tarea y trabajar "a marchas forzadas" para lograr que la esperada infraestructura pueda entrar en funcionamiento lo antes posible.

Críticas por la demora

Este edificio vendrá a suplir la falta de espacio del servicio, que se ha convertido en uno de los quebraderos de cabeza de los trabajadores. La escasez de espacio para trabajar y para asumir la ingente demanda de pacientes, ha sido muchas veces criticado por profesionales y sindicatos y considerado el motivo principal del colapso de las urgencias durante los periodos en los que se incrementa la afluencia de pacientes. En concreto, algunos trabajadores han criticado que la "arquitectura alargada" del edificio, entorpece la asistencia, ya que los pacientes quedan ocultos entre las paredes. "No puedes ver a simple vista a otro paciente para comprobar si está empeorando", indica uno de los enfermeros consultados por El Día.

Los sindicatos han sido especialmente beligerantes con la demora de este macroproyecto. Intersindical Canaria, por ejemplo, denunció en verano que la obra estaba pendiente de la instalación de la depuradora de aguas residuales y de la pasarela que debe comunicar los accesos con el edificio principal, criticando desconocer "las causas de estas carencias en la edificación realizada". Como explicó el sindicato, la demora en la entrega del edificio ha causado el empeoramiento del servicio, ya que, "la actual sala de espera está ubicada en contenedores, con limitaciones de espacio y ventilación", mientras en "el área asistencial se agolpan los pacientes en camillas, sin ningún atisbo de intimidad, más allá de un biombo o cortina y sin espacio físico para que los profesionales puedan brindar en condiciones los cuidados más básicos".

Seis años de espera

El Hospital de La Candelaria lleva seis años esperando por esta ampliación de las Urgencias. La obra faraónica se puso en marcha tras constatar que las infraestructuras se habían quedado pequeñas para afrontar la ingente llegada de pacientes. Fue la consejera de Sanidad de la primera etapa del Pacto de las Flores, Teresa Cruz Oval, quien lideró la iniciativa afirmando que el servicio era el más "hacinado" de Canarias.

Con una partida de cuatro millones de euros y la bandera de una gestión eficiente, Cruz Oval anunció a mediados de noviembre de 2019 que las obras comenzarían de inmediato: el 10 de diciembre de ese mismo año. "Antes se vendía humo y era absurdo; hemos hecho la tarea", sentenció la consejera en aquel momento. El inicio de las obras obligó, casi de inmediato, a clausurar los aparcamientos que había delante del hospital.

Aunque los trabajos comenzaron en tiempo y forma, tal y como había prometido la consejera, pronto empezaron a acumularse los problemas. El primer revés llegó con la pandemia, que obligó a retrasar las obras hasta 2021. Posteriormente, y aunque la construcción del edificio culminó a finales de 2024, diversos problemas de gestión han demorado el proceso.

El incendio de 2018

Las obras dieron comienzo un año después de que la Consejería de Sanidad desembolsara un millón de euros para reparar las instalaciones que fueron calcinadas por las llamas de un incendio provocado el 13 de agosto de 2018. Este suceso, generado por el descontento de una paciente, obligó a desalojar a 160 pacientes –10 de ellos niños– y al personal del centro hospitalario en cuestión de minutos.

El 14 de agosto de 2018 reabrió la parte del servicio que no fue afectada por el fuego, aproximadamente un 80% del total y a su vez se desmonta el hospital de campaña habilitado por Cruz Roja que se situó justo en el lugar donde se ha construido este nuevo bloque. Y esta no es la única ampliación que ha vivido este servicio en la última década.

En 2017 culminó una obra que incrementó en 600 metros cuadrados más la superficie del servicio, lo que permitió añadir 21 puestos nuevos de observación, control de enfermería, área de preparación de medicamentos y locales de apoyo.