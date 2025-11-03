El servicio de Ginecología de Quirónsalud Costa Adeje marca la diferencia en el tratamiento de quistes de ovario con laparoscopia

Los quistes en los ovarios, formaciones llenas de líquido que se desarrollan en su interior o en su superficie, son muy frecuentes. Hasta un 70% de las mujeres en edad fértil puede presentar alguno a lo largo de su vida. La mayoría no causa síntomas y se descubren de forma casual en una ecografía rutinaria.

Así lo explica el doctor Mariusz Niewiadomski, ginecólogo del Hospital Quirónsalud Costa Adeje y experto en cirugía mínimamente invasiva, al frente de un servicio especializado en Tenerife y referencia en Canarias para esta patología, que ofrece un amplio abanico de opciones para tratarlo, garantizando la efectividad con la menor afección a los tejidos.

“No todos requieren tratamiento”, ha apuntado el doctor de Quirónsalud, ya que mientras los quistes funcionales como los foliculares o los del cuerpo lúteo suelen desaparecer de forma espontánea en uno o dos ciclos menstruales, otros persisten, crecen o provocan dolor”, ante lo que se recomienda un seguimiento más estrecho o cirugía.

Estos quistes de ovarios pueden ser consecuencia de patologías como la endometriosis (endometriomas), los teratomas o quistes dermoides, y los serosos o mucinosos. “En muchos casos, su aparición en los ovarios no se asocia a una causa concreta, aunque factores hormonales, la edad o antecedentes familiares pueden influir”, ha apuntado el doctor Niewiadomski.

Detectar la diferencia entre quistes de ovarios benignos y con potencial para convertirse en cáncer de ovario requiere de un equipo con experiencia en diagnóstico, tratamiento y seguimiento, que en el área de ginecología de esta red de hospitales de Tenerife se une a la última tecnología médica y la formación continua. Entre las opciones de diagnóstico, ha explicado el doctor Mariusz Niewiadomski, destaca la ecografía transvaginal como “una herramienta fundamental” que permite “evaluar el tamaño, el contenido (líquido, mixto o sólido) y las características de la pared del quiste”.

En algunos casos, esta ecografía se complementa con análisis de marcadores tumorales, como el CA-125, o con una resonancia magnética para descartar dudas diagnósticas.

Con el resultado de la ecografía “valoramos el tamaño, la persistencia en el tiempo, la presencia de síntomas como el dolor, torsión, compresión y las características ecográficas” así como otros factores que pueden ser determinantes como la edad de la paciente y su deseo reproductivo. “En mujeres jóvenes solemos ser conservadores, mientras que en mujeres con menopausia es conveniente ser más proactivos ante cualquier sospecha de malignidad”, ha subrayado el doctor.

La presencia o no de septos, papilas, flujo sanguíneo interno, los marcadores tumorales y la historia clínica ayudarán a determinar la sospecha de cáncer de ovarios, ante la que se planifica la cirugía en un entorno especializado, con equipos de ginecología oncológica.

Laparoscopia en los quistes de ovarios

En Quirónsalud Costa Adeje el equipo de ginecología estudia cada caso y paciente, ofreciendo el tratamiento que mejor se adapta y con garantías de efectividad. Entre ellos destaca la laparoscopia, aliada ante el quiste de ovario por ser una técnica mínimamente invasiva con grandes resultados. Se realiza mediante pequeñas incisiones (de 0,5 a 1 cm) en el abdomen, por donde se introduce una cámara y finos instrumentos quirúrgicos.

“En mujeres jóvenes o en edad fértil el objetivo es extirpar solo el quiste, preservando la mayor cantidad de tejido ovárico posible” lo que es una tranquilidad para la paciente, especialmente aquellas que desean ser madres. “Solo en casos muy específicos cuando el quiste destruye completamente el ovario o existe sospecha de malignidad, se opta por extirparlo”.

La laparoscopia ginecológica permite extirpar el quiste conservando el ovario siempre que sea posible. Todo se realiza bajo visión ampliada y con gran precisión.

No solo la precisión es una ventaja para esta técnica quirúrgica, sino también la recuperación rápida, con menor dolor postoperatorio, menor riesgo de infección, cicatrices casi imperceptibles y una reincorporación temprana a la vida normal. “La visión ampliada que ofrece la cámara mejora la precisión quirúrgica y reduce las adherencias internas”, ha señalado ginecólogo del Hospital Quirónsalud Costa Adeje, especialista en este tipo de cirugía.

Generalmente, la paciente intervenida con laparoscopia para el quiste de ovario puede irse a casa el mismo día o al siguiente y aunque los primeros días puede notar una “ligera molestia abdominal o sensación de distensión”, esta “se resuelve rápidamente a los pocos días retomando sus actividades cotidianas”, ha detallado. Normalmente la paciente puede recuperar su vida normal entre 5 y 10 días después de la cirugía y la actividad física intensa o el deporte tras unas tres semanas.

Otra de las ventajas de la laparoscopia ginecológica, es que “las complicaciones son poco frecuentes”. Como consecuencia de la cirugía puede existir sangrado, infección o lesión de órganos cercanos, pero estas “se reducen al mínimo gracias a la experiencia del cirujano, el uso de tecnología avanzada y una adecuada planificación preoperatoria”, como destaca el doctor Mariusz Niewiadomski, especialista en cirugía mínimamente invasiva de Quirónsalud.

¿Se pueden prevenir los quistes en los ovarios?

Los quistes en los ovarios es no solo una patología frecuente, sino que, además, no siempre es posible prevenirlos. “Mantener revisiones ginecológicas regulares y controlar los factores hormonales ayuda a detectarlos precozmente”. En casos de recurrencia, pueden indicarse anticonceptivos hormonales para regular la ovulación, apunta el doctor.

La detección precoz de los quistes de ovario puede ser crucial, por lo que el especialista en ginecología llama a las mujeres a atender síntomas como el “dolor pélvico persistente, sensación de hinchazón, alteraciones menstruales o dolor durante las relaciones sexuales” que son “signos de alarma”. Ante cualquier síntoma, ha destacado la importancia de acudir al ginecólogo y realizar una ecografía.

Solicita más información en el Hospital Quirónsalud Costa Adeje