GÉISER presenta “Filosofía de la Acción”: un puente entre la visión y el cambio real

Bajo el lema “Filosofía de la Acción. Nuevos Retos”, la décima edición de GÉISER marca un punto de inflexión: pasar de la inspiración a la acción. El foro propone una reflexión sobre el papel del conocimiento como motor de transformación real, ética y sostenible por y para nuestras organizaciones.

La Filosofía de la Acción defiende que el verdadero valor de las ideas está en su capacidad para generar impacto tangible cuando se aplican con coherencia y propósito. Este enfoque invita a las organizaciones a:

Actuar desde la dignidad y el propósito , rechazando prácticas que comprometan la integridad humana o social.

, rechazando prácticas que comprometan la integridad humana o social. Cuestionar la eficacia vacía y los indicadores que sustituyen la reflexión ética.

y los indicadores que sustituyen la reflexión ética. Desafiar sistemas que ya no sirven a las personas , recuperando el juicio crítico y el liderazgo responsable.

, recuperando el juicio crítico y el liderazgo responsable. Combatir la cultura de la autoexplotación y promover un progreso humanizador.

y promover un progreso humanizador. Convertir la estrategia en hábito mediante “micro-rupturas éticas”: pequeños gestos que materializan la sostenibilidad y los valores.

Así, GÉISER propone un marco de acción para un entorno empresarial en constante transformación, donde los nuevos desafíos sociales, tecnológicos y ambientales exigen valentía, coherencia y liderazgo humanista.

Voces que marcarán el rumbo del futuro

La edición 2025 reunirá a tres referentes internacionales que ofrecerán visiones complementarias sobre sostenibilidad, Inteligencia Artificial y liderazgo:

José Luis Gallego

Divulgador y asesor ambiental, jefe de Medioambiente y Sostenibilidad en El Confidencial. En su ponencia “Ahora que conocemos los límites”, trasladará la sostenibilidad del plano medioambiental al estratégico, mostrando cómo la responsabilidad ecológica impulsa la competitividad y la perdurabilidad empresarial. Con más de tres décadas de trayectoria, Gallego es una de las voces más influyentes en España en la intersección entre medioambiente y empresa.

Noelia González

Perteneciente al Top 100 Mujeres Líderes en España, divulgadora tecnológica y especialista en IA ética y accesible, aportará una hoja de ruta práctica para construir estrategias tecnológicas responsables. Con 25 años de experiencia en el sector, abordará cómo la IA generativa puede optimizar procesos, potenciar la creatividad y situar al talento humano en el centro de la innovación.

Pilar Llácer

Experta en talento y transformación digital, reflexionará sobre el liderazgo consciente en tiempos de cambio acelerado. Con una sólida trayectoria que combina investigación académica, gestión empresarial e influencia digital, Llácer ofrecerá claves para crear equipos resilientes y comprometidos. Es Top Voice LinkedIn y una de las 100 personas más influyentes en innovación y futuro del trabajo según la Fundación COTEC.

El programa se completará con mesas de debate dinámicas y formaciones aplicadas, con la participación de líderes como Conchita Díaz (Google), Ramón López de Mántaras (Artificial Intelligence Research Institute), Amanda del Río (Fundación Global Nature y patrona de la Fundación CONAMA) o Kay González (Universidad de Chicago), además de otros expertos en sostenibilidad, economía circular, innovación y transformación cultural de Canarias y del resto de España.

Acción con impacto local

Coincidiendo con su décimo aniversario, GÉISER refuerza su compromiso con el territorio canario a través del proyecto “Crecer con raíces”, una iniciativa educativa que transforma los centros escolares en espacios vivos y sostenibles.

El programa impulsa Aulas Vivas —viveros que actúan como refugios climáticos y laboratorios de biodiversidad—, integrando la educación ambiental en la experiencia cotidiana de niños y niñas. Nacida en 2024, la iniciativa combina innovación social, participación comunitaria y aprendizaje experiencial para inspirar a las nuevas generaciones a cuidar y regenerar su entorno. “GÉISER nació para traer nuevas ideas a Canarias, y diez años después damos un paso más: convertir la inspiración en acción real que impacte en nuestro territorio y en quienes lo lideran”, destaca Pablo Marrero, cofundador del foro y socio-director de BIPLAZA.

Organizado por Biplaza, Foro Géiser se realiza gracias al patrocinio de Turismo de Islas Canarias, Gobierno de Canarias, Flecher.co, Mínima, Cronotropovial, Zaguán, Economía Tic, Mayi Juárez y Ayuntamiento de La Laguna, con la colaboración de Plaza Grande Eventos, Carlos Guanche Photo, La Impopular, LCB Studio, Asinca, Excelencia Turística de Canarias, EF Canarias, Kaudal, Martínez Cano, Zona Verde y AJE Canarias.

Sobre Foro GÉISER

El Foro GÉISER nació en 2015 con el propósito de acercar a Canarias las ideas y tendencias que marcan el futuro empresarial y social. A lo largo de una década, ha reunido a expertos internacionales y locales para inspirar un liderazgo humanista, innovador y sostenible capaz de generar impacto real en el territorio.

Impulsado por BIPLAZA, consultoría y asesoría de empresas desde Canarias, GÉISER es un foro sin ánimo de lucro que cada año ofrece formación de primer nivel y promueve la creación de sinergias entre líderes empresariales y sociales a nivel nacional.

Su objetivo es aportar valor, impulsar la innovación, la transformación y la integración de criterios ESG como respuesta de las organizaciones —presentes y futuras— a los grandes retos globales.