Canarias Game Show 2025 cierra su edición con más de 3.000 familias participantes y 6.000 euros en premios

El Canarias Game Show 2025 (CGS2025) concluye su quinta edición consolidándose como el mayor encuentro regional dedicado al desarrollo de videojuegos en las islas. A lo largo de este mes de octubre, el evento ha tenido dos paradas principales: La Palma y Gran Canaria, y ha reunido a más de 3.000 familias, desarrolladores y aficionados procedentes de todo el archipiélago.

El proyecto, organizado por la Factoría de Innovación y ARCADEV, con el patrocinio de Turismo de Islas Canarias y Online Canarias, y la colaboración de los ayuntamientos anfitriones, reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la inclusión y el impulso a la industria canaria del videojuego.

El corazón del evento ha vuelto a ser la serie Desarrollo, una competición de creación de videojuegos en formato Game Jam, en la que equipos multidisciplinares tuvieron que desarrollar prototipos originales en un tiempo limitado. En las ediciones celebradas este año se han repartido más de 6.000 euros en premios, destacando proyectos que apuestan por la creatividad, la accesibilidad y la identidad cultural canaria como fuentes de inspiración para nuevas experiencias interactivas.

Además, el público ha podido disfrutar de las Canarias Game Series, con torneos de Fighting, fútbol competitivo y cartas, así como de la División DIsafio, categoría inclusiva impulsada junto a las Fundaciones del CD Tenerife y la UD Las Palmas, que promueve la participación de personas con discapacidad en igualdad de condiciones.

El Canarias Game Show 2025 ha reforzado su compromiso ambiental, manteniendo su condición de evento con huella de carbono cero, fomentando la movilidad sostenible, el reciclaje y el consumo responsable en todas sus sedes.

Desde su creación en 2021, el CGS se ha consolidado como un espacio de encuentro para la comunidad canaria del videojuego, que mira hacia dentro del archipiélago para descubrir y fortalecer el talento local.

Según Eduardo González, director de la Factoría de Innovación, “nuestra misión es seguir creciendo con las islas, impulsando el talento y haciendo que Canarias sea reconocida no solo por su potencial turístico, sino también por su creatividad digital y su capacidad de innovar”.

Además, González adelantó que en 2026 el Canarias Game Show visitará las ocho islas, con nuevas paradas, actividades y oportunidades para desarrolladores, familias y empresas del sector.