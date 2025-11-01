Las universidades populares entran en el sistema público

La Comisión de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Parlamento de Canarias dio ayer el visto bueno definitivo a la aprobación de la futura Ley de Universidades Populares de Canarias.

El texto, que recibió el respaldos de todos los grupos parlamentarios, otorgará marco jurídico a unos espacios formativos que durante décadas han asumido la formación no reglada de personas de todas las edades.

Además, y antes de que la nueva norma llegue al pleno del Parlamento de Canarias para su votación definitiva, se introdujo una enmienda especifica que refuerza el papel de Radio Ecca en la formación de personas adultas y que «garantiza la continuidad de su concierto educativo y que adapta la normativa a las singularidades de la educación a distancia, especialmente a las islas no capitalinas y zonas rurales».

La diputada del Grupo Nacionalista, Vidina Espino, celebró que el texto saliera aprobado por unanimidad en la mencionada comisión y destacó que esta Ley «refuerza el papel de los ayuntamientos en la educación y la cultura como derechos esenciales a lo largo de toda la vida».

Canarias apuesta así por el acceso a la cultura en todos los periodos de la vida y desde todos los rincones de su geografía. El objetivo de la norma es garantizar la financiación de estos centros e impulsar el papel de los ayuntamientos en este tipo de proyectos. «Esta ley establece una financiación estructural, refuerza la autonomía local y garantiza que ningún municipio se quede fuera», destacó la socialista Yaiza López Landi.

Asimismo, desde que entre en vigor, la administración educativa adaptará la aplicación de las normas que regulan los conciertos educativos a la modalidad a distancia de Radio Ecca, una entidad histórica que durante años se ha encargado de la alfabetización y formación a distancia de los canarios gracias a una fórmula que, de hecho, se ha exportado a otros países como los del vecino continente africano.

Esta nueva ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOC.