El reto de Noah: subir al Teide para visibilizar las enfermedades raras

La joven Noah Higón, que padece siete enfermedades raras, subirá al Teide para visibilizar la importancia de la investigación científica en la lucha contra estas afecciones. Con este reto, enmarcado en la campaña Sin ciencia no hay futuro, documentará su subida a la cima más alta del país para dar voz a los tres millones de personas que padecen alguna de estas patologías poco comunes.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señaló que se trata de un desafío «que nos involucra a todos». Esta actividad, que será filmada por Cyrano Producciones, contará con el patrocinio de la Corporación insular.

Noah Higón lidera este reto con la intención de destacar la importancia de la investigación científica en la mejora de la calidad de vida de pacientes como ella. Este desafío no solo simboliza su resiliencia frente a las dificultades de salud, sino también la urgencia de una mayor inversión en investigación y el desarrollo de nuevas líneas de tratamiento en biomedicina. «La protagonista no seré yo, sino el Teide y los tres millones de personas que van a subir con cada zancada que dé. Esto va por todas las personas que tienen enfermedades raras porque solo pedimos poder seguir respirando», argumentó.

El reto contará con la participación de figuras clave como el físico de partículas y divulgador científico Javier Santaolalla, quien conecta la ciencia con el público de manera única; y el alpinista Juan Diego Amador, pionero al ser el primer canario en subir al Everest. Ambos acompañarán a Noah en este ascenso, transformándolo en una plataforma para visibilizar la importancia de la investigación en enfermedades raras.

En esta aventura, la joven estará acompañada por la presentadora canaria Eloísa González, quien profundizará en su historia personal y los motivos que la impulsan a liderar este reto, entrevistándola antes de su ascenso. El reto se desarrollará entre hoy y mañana, 2 de noviembre. Tras el inicio del ascenso Montaña Blanca 3 La Rambleta, se seguirá con la subida final por Telesforo Bravo y la vuelta al Teleférico para el descenso tras ver amanecer en la cumbre.

Volcano Teide también patrocina y participa de manera activa en la logística del ascenso y en la producción del documental, como parte de su compromiso con la divulgación científica, la sostenibilidad y el valor del Parque Nacional como lugar de conocimiento y superación.