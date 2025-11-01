Ocho especies endémicas de abeja están en peligro

Canarias figura entre las regiones más relevantes para la conservación de las abejas europeas al concentrar 49 especies endémicas, de las que 8 están amenazadas y alguna está en una situación especialmente preocupante, como un endemismo de Fuerteventura que no ha sido detectado en décadas.

Son parte de los datos recopilados en el marco del Proyecto Europeo PULSE (Measuring the Pulse of European Biodiversity), liderado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) con el objetivo de actualizar las once Listas Rojas Europeas, que abarcan cerca de 10.000 taxones. En la elaboración de este listado ha participado el investigador del Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la Universidad de La Laguna (ULL) Carlos Ruiz, quien ha colaborado como asesor externo en la reevaluación de numerosas especies de abejas silvestres de Canarias.

Entre los grupos reevaluados se encuentran abejas, mariposas, mamíferos, anfibios, reptiles, peces y moluscos de agua dulce, escarabajos saproxílicos (dependientes de la madera), libélulas y damiselas, según ha informado este viernes el centro docente.

Esta actualización de las listas permitirá obtener una visión detallada del riesgo de extinción y la distribución de las especies en Europa, aportando información clave para orientar políticas de conservación y gestión de la biodiversidad. Además, contribuirá a consolidar la Lista Roja Europea como un auténtico barómetro del estado de la vida silvestre en el continente. El trabajo desarrollado por Carlos Ruiz ha consistido en la revisión y actualización de la información sobre las especies de abejas silvestres europeas, incluyendo las del archipiélago canario, mediante la participación en talleres de trabajo y reuniones técnicas junto a expertos europeos.

En estos encuentros se compartieron datos de capturas, observaciones y registros bibliográficos, con el objetivo de evaluar las tendencias poblacionales y el estado de conservación de las distintas especies.

La nueva evaluación de la Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas revela que una de cada diez especies de abejas silvestres en Europa –al menos 172 de las 1.928 evaluadas– se encuentra amenazada en alguna categoría de riesgo de extinción.

Esta cifra contrasta con las 77 especies amenazadas registradas en 2014, aunque este incremento no implica necesariamente un deterioro reciente de las poblaciones, sino que responde, en buena medida, a la mejora del conocimiento científico, explica el experto.

En 2014, el 57% de las especies se consideraban Datos Insuficientes, mientras que en la nueva evaluación ese porcentaje se ha reducido al 14%, convirtiéndola en la revisión más completa sobre el estado de las abejas silvestres europeas hasta la fecha.

Entre las regiones más relevantes para la conservación de las abejas europeas figura Canarias, que concentra 49 especies endémicas, lo que representa el 18% de todos los endemismos de la Unión Europea (277 especies).

Este número es probable que aumente debido a la continua descripción de nuevas especies en los últimos años y muchas de ellas presentan distribuciones muy restringidas, limitadas a una o dos islas, o incluso a un solo hábitat.