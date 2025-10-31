Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

La semana ha estado llena de noticias que han marcado la conversación pública. Para repasar lo más relevante y comprobar cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas que resume los hechos más destacados de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre lo que ha pasado.

<noiframe><ul><li>¿Qué resultado obtuvo la coalición de Javier Milei en las elecciones legislativas argentinas del 26 de octubre de 2025?</li><li>¿Qué propuesta hizo Pedro Sánchez respecto al cambio de hora estacional en España?</li><li>La cantante Rosalía lanzó el 27 de octubre de 2025 el sencillo “Berghain”. ¿De qué álbum es el primer adelanto?</li><li>¿Qué dos personalidades presentarán la gala de los Premios Goya 2026 y dónde se celebrará la ceremonia?</li><li>¿Cuál es el nombre del huracán de categoría 5 que amenaza Jamaica y Cuba?</li><li>El futbolista español Josep Martínez, del Inter, fue noticia el 28 de octubre de 2025 por un trágico suceso. ¿Qué ocurrió?</li><li>¿Qué ha reconocido el Ayuntamiento de Madrid respecto a la tasa de basuras?</li><li>¿En qué provincia andaluza se ha documentado recientemente el hallazgo del primer ejemplar de lince ibérico de pelaje blanco?</li><li>¿Por qué el rey emérito Juan Carlos I ha vuelto a estar en el centro de la atención pública esta semana?</li><li>¿Qué cambio introduce el proyecto de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) aprobado por el Consejo de Ministros?</li></ul></noiframe>