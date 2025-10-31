El futuro industrial desde la estanqueidad y la sostenibilidad

HNT Soluciones ha sabido encontrar su lugar en el tejido industrial canario combinando tecnología, precisión y compromiso. La empresa, ubicada en el Polígono La Campana (El Rosario), ha revolucionado el concepto del suministro industrial con una propuesta clara: ofrecer soluciones avanzadas en estanqueidad y aislamiento, dos pilares esenciales para el funcionamiento de prácticamente toda la industria moderna.

La historia de HNT Soluciones nace de la pasión y la visión compartida de un grupo de amigos, decididos a cubrir un vacío en el mercado regional. “Queríamos crear una figura que no existía en Canarias: una empresa especialista en estanqueidad y aislamiento, que aportara conocimiento técnico y soluciones reales a la industria local”, explican sus fundadores. Así, lo que comenzó como un sueño se ha convertido en un referente tecnológico y humano, al servicio de un sector que necesita respuestas ágiles, fiables y sostenibles.

El núcleo de la actividad de HNT Soluciones se centra en la fabricación de todo tipo de juntas para sistemas de estanqueidad para equipos hidráulicos y neumáticos. La empresa no solo produce piezas a medida, sino que también distribuye materiales y juntas de los principales fabricantes mundiales, garantizando calidad, durabilidad y cumplimiento de las normativas más exigentes.

“Las juntas están en todas partes”, recuerdan desde la compañía. “En los aviones, los barcos, los submarinos, en la automoción, en hospitales, hoteles, maquinaria de obra pública o parques eólicos. Sin ellas, el mundo literalmente no podría funcionar”.

Para reflejar esa especialización y diferencia frente a las ferreterías o suministros industriales tradicionales, HNT ha creado un concepto propio que define con orgullo como su “boutique industrial”. Se trata de un espacio donde prima la calidad sobre la cantidad, con un catálogo formado exclusivamente por fabricantes referentes del mercado, seleccionados bajo un criterio innegociable: el rendimiento y la fiabilidad de cada producto.

Tecnología, agilidad y compromiso con la industria local

Desde sus inicios, HNT Soluciones ha apostado por la inversión tecnológica como eje de crecimiento. La empresa dispone de maquinaria de última generación, sistemas de almacenamiento robotizado y software avanzado, todo ello orientado a garantizar precisión y tiempos de respuesta reducidos.

Esta capacidad tecnológica cobra aún más relevancia en un territorio insular como Canarias, donde las limitaciones logísticas pueden poner a prueba incluso a las infraestructuras más sólidas. “Cada sector es un mundo, con particularidades y necesidades muy distintas”, señalan desde la dirección. “Por eso dedicamos tiempo al análisis y al estudio previo, para diseñar soluciones eficaces y viables. Aquí, una parada de 24 horas en una central térmica, una desaladora o un hospital no es una opción. Nuestro papel es estar preparados para ofrecer la respuesta inmediata que el cliente necesita”.

Ese sentido de responsabilidad ha convertido a HNT en un socio estratégico de la industria canaria, capaz de proporcionar soluciones a medida a sectores clave como la energía, el agua, el transporte o la sanidad.

Fiel a su carácter innovador, HNT Soluciones se define como una empresa eminentemente tecnológica y comprometida con la sostenibilidad. Todos sus medios de producción se basan en equipos modernos de bajo consumo energético, y actualmente la compañía se encuentra en proceso de instalar un sistema de placas fotovoltaicas que permitirá fabricar hasta el 87% de su producción con energía limpia.

Pero su apuesta va más allá. En su hoja de ruta está el lanzamiento, previsto para 2026, de una nueva línea de juntas fabricadas con materias primas recicladas y reciclables, un paso decisivo hacia una industria circular y responsable. La obtención de certificaciones de calidad y sostenibilidad también forma parte de su estrategia de crecimiento, alineada con los estándares internacionales más exigentes.

En un entorno industrial donde la eficiencia técnica es fundamental, HNT Soluciones ha sabido mantener una identidad profundamente humana. Sus valores —pasión, responsabilidad, implicación, cercanía y honestidad— guían cada decisión y definen su relación con clientes y colaboradores.