Proyectran diseño y desarrollo tecnológico

¿Cómo nace Proyectran?

Proyectran nace en 2007 como consultora especializada en estrategia y análisis empresarial multisectorial dando soluciones de diferente ámbito tanto para organizaciones del sector público como privado. Su función y visión principal en un primer momento fue realizar asesoramientos, estudios de mercado, servicios estadísticos, planes estratégicos y eventos profesionales de diferentes sectores y temáticas, en definitiva, ser generadores de conocimiento aplicado a estrategias y planes empresariales para la mejora y progreso de organizaciones tanto públicas como privadas. A partir de 2009, tras la crisis financiera global mundial, Proyectran cambia el rumbo de sus actividades hacía el sector tecnológico, la I+D+i, la creatividad y la gestión del conocimiento, incorporando parte de las actividades que antes se realizaban, pero creando otras nuevas que nos permitieron ampliar horizontes y crecer en un sector en pleno crecimiento.

¿A qué se dedica Proyectran? ¿Sector?

Actualmente Proyectran es una consultora global tecnológica y estratégica global en el ámbito de la I+D+i, la creatividad, marketing digital y la gestión del conocimiento aplicando tecnologías de vanguardia. Es una empresa que opera dentro del sector tecnológico y la innovación. Está certificada como Empresa Innovadora por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y certificada en ISO 27001 y asociada al Cluster Canarias Excelencia Tecnológica. Realizamos servicios especializados y personalizados que se plasman a través de Proyectos especializados y servicios técnicos avanzados.

Proyecto principal de Proyectran ahora mismo

En realidad, la empresa, se encuentra en múltiples proyectos aplicados a diferentes ámbitos tecnológicos e innovativos. Actualmente algunos ejemplos de ámbitos de proyectos en los que estamos son: Proyectos de automatización e implantación de soluciones empresariales basadas en Inteligencia Artificial (IA) para potenciar y mejorar la eficiencia de organizaciones; Proyectos internacionales de realidad inmersiva (Realidad mixta, aumentada y virtual) combinada con el uso de la IA para crear experiencias divulgativas, turísticas y de información y Proyectos vinculados a la agricultura inteligente con aplicación con la ciudadanía, entre otros. Tanto en el sector público y privado en un contexto canario, nacional e internacional trabajando actualmente en Cabo Verde, Chile y algunos países del África occidental.

¿Quiénes forman Proyectran?

Comenzamos siendo un equipo de 4 personas, fundamentalmente consultores y tecnólogos que ha ido evolucionando con nuevo talento tecnológico, creativo y de conocimiento. Actualmente el equipo está formado por 14 personas, previendo la inclusión en 2026 de 3 nuevos investigadores que mejoren y amplíen las posibilidades del departamento de I+D+i para potenciar soluciones de innovación aplicadas al mercado y potenciar la colaboración público – privada en este ámbito.

¿Cuáles son los principales clientes de Proyectran?

El espectro de clientes de la empresa es amplio y diverso. Incluye clientes en su cartera de proyectos como: Departamentos y consejerías del Gobierno de Canarias y otros gobiernos a nivel nacional, Cabildos Insulares, Ayuntamientos en Canarias y fuera de Canarias, Asociaciones y empresas públicas, empresas y centros culturales y museísticos, Multinacionales y pymes canarias, nacionales e internacionales, Organismos Multilaterales, Ministerios de diferentes países a nivel global y Emprendedores.

Próximos pasos, expansión de Proyectran

Estamos en un proceso de modernización interna, formación del talento y automatización masiva apoyándonos en tecnologías habilitadoras como la gestión del dato, la Inteligencia Artificial y otras soluciones de software para avanzar hacia un nuevo modelo de eficiencia en nuestra organización. Asimismo, estamos poniendo una parte de nuestro esfuerzo en avanzar en nuestro departamento de innovación PYT Lab para llevarlo al siguiente nivel y de esa forma poder ofrecer a nuestros clientes la máxima excelencia e innovación en aquellas soluciones que investigamos y desarrollamos.

Están instalados en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, ¿desde cuándo? ¿por qué? ¿qué les aporta?

Desde septiembre de 2025 estamos implantados en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), creando la nueva oficina tecnológica y de innovación donde tiene cabida el departamento PYT Lab, entre otras actividades. Para nosotros es una ventaja competitiva contar con la inestimable ayuda del PCTT y de sus excelentes instalaciones, así como del apoyo crucial que ofrecen al sector empresarial innovador.

Para seguir creciendo, ¿qué apoyo necesitan de las administraciones, ¿qué pedirían?

Fundamentalmente que sigan teniendo la sensibilidad con las pymes canarias en su proceso de crecimiento, preparación e innovación para poder convertirse en empresas globales y preparadas para competir en un mercado cada vez más complejo. Y que apoyen y financien iniciativas y actividades que fomenten la modernización, la innovación para crear un sector tecnológico fuerte, sólido y capaz de competir a nivel internacional desde Tenerife y Canarias en su conjunto.

Más información en: https://proyectran.com/