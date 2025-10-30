Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Aldaia

Hospitalizado un hombre que se ha prendido fuego en plena calle Valencia

El suceso ha tenido lugar a última hora de la tarde y por ahora se desconoce tanto la identidad del hombre como las circunstancias

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU / EUROPA PRESS - Archivo

EFE

Valencia

Un hombre ha sido trasladado este miércoles a un centro hospitalario de Valencia después de haberse prendido fuego a sí mismo en plena calle en el municipio valenciano de Aldaia, han confirmado fuentes cercanas a la investigación.

El suceso ha tenido lugar a última hora de la tarde y por ahora se desconoce tanto la identidad del hombre como las circunstancias en que se ha producido el suceso.

Los servicios sanitarios se han hecho cargo del herido y lo han trasladado a la unidad de quemados de un hospital valenciano, según las mismas fuentes.

TEMAS
