En Aldaia
Hospitalizado un hombre que se ha prendido fuego en plena calle Valencia
El suceso ha tenido lugar a última hora de la tarde y por ahora se desconoce tanto la identidad del hombre como las circunstancias
EFE
Valencia
Un hombre ha sido trasladado este miércoles a un centro hospitalario de Valencia después de haberse prendido fuego a sí mismo en plena calle en el municipio valenciano de Aldaia, han confirmado fuentes cercanas a la investigación.
El suceso ha tenido lugar a última hora de la tarde y por ahora se desconoce tanto la identidad del hombre como las circunstancias en que se ha producido el suceso.
Los servicios sanitarios se han hecho cargo del herido y lo han trasladado a la unidad de quemados de un hospital valenciano, según las mismas fuentes.
- Asesinato en Tenerife: la banda de Añaza ofreció dinero al superviviente de la emboscada para que no hablara
- Recogen firmas tras el atropello del tranvía en Santa Cruz de Tenerife
- Trabajadores piden «músculo» para evitar el descontrol en un centro de menores infractores de Tenerife
- ¿Qué pasará con el Balneario de Santa Cruz de Tenerife?: el alcalde exige al Gobierno que no lo deje caer
- ¿Cuándo y cómo se puede visitar el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, único en España?
- El barrio de Tenerife que supera a Estados Unidos con su increíble Halloween: sus calles son una ciudad del terror
- Transparencia intervendrá en la polémica de la apertura dominical en Santa Cruz: los centros comerciales llevan cinco meses a la espera de que el Ayuntamiento conteste
- Clasificación en Copa del Tenerife con marca de la casa