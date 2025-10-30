Canarias más cerca de acoger el Centro Nacional de Vulcanología: Tenerife y La Palma presentan la única candidatura

Las opciones de Canarias para ser la sede del Centro Nacional de Vulcanología se han disparado. El hecho de que la candidatura conjunta entre Tenerife y La Palma sea la única propuesta presentada implica que la infraestructura científica esté más cerca aún de instalarse en el Archipiélago.

Eso sí, falta que desde el Ministerio se analice y valore si la propuesta canaria cumple todos los requisitos y criterios previstos en la misma convocatoria, si bien parece complicado que falle en alguno de ellos.

Fue el pasado mes de septiembre cuando el Consejo de Ministros acordó iniciar los trámites para elegir la sede del Centro Nacional de Vulcanología el pasado mes de septiembre y con su publicación en el Boletín Oficial del Estado el día 23 de ese mes se iniciaba el plazo para la recepción de propuestas y candidaturas.

Una vez pasados los 30 días, la única recibida en el Ministerio de Política Territorial, que dirige el canario Ángel Víctor Torres, es la que han llevado a cabo de forma conjunta los cabildos de La Palma y Tenerife.

Más rápido

El hecho de que exista solo esta propuesta hace que el proceso pueda ser más rápido. Así lo entiende el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, quien se muestra confiado en que se falle a favor de las Islas: "Desde el principio sabíamos que teníamos una propuesta ganadora", sostiene.

Aunque Martínez aclara que falte la "resolución ministerial", añade que la candidatura canaria tiene "todo preparado y listo para empezar". "Tenemos una propuesta muy sólida y competitiva que viene avalada por el trabajo previo del Involcan y del ITER", comenta el consejero insular antes de apuntar a que "ningún otro lugar en España cuenta con la base científica que tiene Canarias".

Por ejemplo, señala al propio Instituto de Vulcanología de Canarias (Involcan) que no solo cuenta con profesionales expertos en la materia que llevan años trabajando en las Islas sino que además "puede presumir de tener investigaciones en los cinco continentes":

Además, Juan José Martínez apela también al propio territorio: "Tanto Tenerife como La Palma son laboratorios naturales al estar en suelo volcánico y todos sabemos que en algún momento habrá otra erupción".

Todos los requisitos

Según se indica en el acuerdo publicado en el BOE, los criterios que se tendrán en cuenta son los siguientes:

Elementos generales

Los criterios que se considerarán en la elección incluirán la cohesión social y territorial, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos, los niveles de desempleo y la lucha contra la despoblación.

Adecuación a las necesidades del Centro

Se considera prioritaria la inclusión de un inmueble y del equipamiento adecuado para albergar la sede que reúna los requerimientos.

El inmueble deberá en todo caso reunir las condiciones para acoger al conjunto del personal que prestará sus servicios en el Centro y para que en el mismo puedan llevarse a cabo las funciones descritas. Se permitirán sedes provisionales que permitan el funcionamiento del consorcio en cuanto se trate de construcción o adaptación de del espacio definitivo.

El objetivo es que el Centro Nacional de Vulcanología entre en funcionamiento en el menor plazo posible, por lo que se valorarán positivamente aquellas candidaturas que ofrezcan instalaciones disponibles para ser ocupadas provisionalmente.

Características de la localidad.

Facilidad de acceso a diversos entornos naturales volcánicos con actividad significativa y relevante, preferentemente que hayan experimentado erupciones históricas que ofrezcan oportunidades de investigación científica y técnica de excelencia.

Exista un alto grado de concienciación social en el entorno de la sede sobre el fenómeno vulcanológico, que facilite la colaboración ciudadana en la investigación sobre su impacto en la sociedad.

La provincia/Cabildo/Consejo Insular donde se sitúe la sede deberá contar con infraestructuras de transporte aéreo que faciliten la conectividad nacional e internacional.

Exista en el entorno de la sede oferta inmobiliaria suficiente y competitiva, en compra o alquiler, para la residencia de los trabajadores del Centro.

La existencia de un ecosistema hotelero que permita el alojamiento de las visitas institucionales y de trabajo.

La provincia/Cabildo/Consejo Insular donde se sitúe la sede cuente con universidad(es) pública(s) y/o centros de investigación en los que trabajen grupos de investigación en áreas de conocimiento relacionadas con la Vulcanología.

En la provincia/Cabildo/Consejo Insular donde se sitúe la sede se encuentren administraciones, servicios o entidades públicas o privadas interesadas o activas en el ámbito de la vulcanología.

El edificio y su sostenimiento, el equipamiento apropiado y cualquier otro apoyo o facilidad para albergar las actividades que se desarrollarán. Como sede institucional del Centro, dicho edificio y equipamiento deberán permitir la adaptación de espacios de trabajo del equipo técnico, así como espacios polivalentes para la realización de actividades diversas.

Propuestas de las entidades que postulen una candidatura