Temporal
Máxima alerta en Huelva por el temporal: activados los avisos a los móviles y se recomienda no desplazarse
Andalucía ha activado igualmente la situación operativa 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones
Domingo Díaz
Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha anunciado la activación este miércoles 29 de octubre la situación operativa 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía. Además, ha informado de que en Huelva se ha activado el aviso rojo por parte de la AEMET.
A través de Twitter, el consejero ha señalado que en la costa onubense se esperan lluvias torrenciales. Por eso, ha pedido que se eviten los desplazamientos y se sigan los consejos del 112 tras el aviso de nivel rojo activado por la Aemet en la provincia de Huelva, concretamente en el litoral.
Los residentes en la provincia de Huelva ya han comenzado a recibir en sus teléfonos móviles un aviso por parte de Emergencias. En el mismo se refiere: "Alerta de Protección Civil, activado el aviso rojo por lluvias. Ante esta situación: extreme la prudencia, evite desplazamientos innecesarios y consulte los consejos del 112". Por el momento, no se han cerrado los colegios.
Asimismo, el mensaje, emitido en español e inglés, refiere: "En caso de Emergencia llame al 112".
Cabe recordar que una de las incidencias más graves registradas por el momento se ha dado en esta provincia. Un muro se ha derribado en una carretera con sentido Paymogo.
- Grandes retenciones en la autopista del sur de Tenerife al caer una persona desde un puente
- Hallan el cadáver de una mujer en su vivienda en Tenerife
- Puerto de la Cruz soluciona la falta de aparcamientos con 30 millones de inversión
- Cuándo juega mañana el CD Tenerife contra el RSD Alcalá y cómo seguir la primera jornada de Copa del Rey
- Espaldarazo de Parques Nacionales de España al nuevo plan de la joya de la naturaleza de Tenerife
- Lío monumental en La Laguna por la visita de Santiago Abascal: gritos de 'fascista no te queremos aquí' y 'presidente
- Inauguración del Templo Masónico de Santa Cruz
- Cómo ver gratis y a qué hora es hoy el partido de La Laguna Tenerife contra el Tofas Bursa en la FIBA Basketball Champions League