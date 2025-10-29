La música que sonará en el funeral de Estado por la dana en Valencia

La dana del 29-O se llevó por delante la vida de 237 personas, 229 en la provincia de Valencia y ocho en la de Albacete. Un año después, el Museo de las Ciencias de València será este miércoles el escenario del funeral de Estado, que rendirá homenaje a las víctimas mortales de la mayor catástrofe natural de la historia de España. La ceremonia comenzará a las 18 horas en el interior del recinto y, aunque casi a cuentagotas, se van conociendo los detalles de una ceremonia civil que busca dar protagonismo a los familiares de las personas fallecidas y a la Casa Real, por encima de los miembros del Gobierno y del Consell.

El acto tendrá, además, tres momentos musicales. Al inicio del acto, sonará la Marcha Real, el himno de España. Otro de estos interludios musicales estará protagonizado por un sexteto de la Orquesta de Radio Televisión Española (RTVE), que interpretará el "Adagio" o segundo movimiento del Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, que cerrará el funeral. El tercero correrá a cargo de María Bertomeu, 'La María', con la interpretación Mon Vetlatori.

Una hora de duración

Según la información trascendida en los últimos días, la ceremonia se extenderá durante una hora aproximadamente y tendrá diferentes momentos. La encargada de enlazarlos será la periodista de Televisión Española Lara Síscar, natural de Gandia y una de las reporteras encargadas de la cobertura de la dana hace un año, como trascendió este lunes. Según ella, los días posteriores al 29-O han sido "uno de los más complicados de su vida profesionales".

Un día después, Levante-EMV ha podido saber que, a lo largo de la ceremonia, se leerán los nombres de las 237 víctimas mortales de la dana y se realizará una ofrenda floral en recuerdo de las mismas donde se interpretará el 'Cant del Ocells'. Otro de los momentos trascendentes, será el minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos.

Sánchez, Mazón y 623 personas confirmadas

La asistencia al funeral será solo con invitación personal e intransferible y podrán asistir hasta cuatro familiares de cada una de las víctimas mortales. Cerca de 25 de estas familias han declinado la invitación para no encontrarse frente a frente con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, quien ha confirmado su presencia en el acto, pese al encontrarse nuevamente en entredicho por los últimos cambios acerca de su versión de la tarde del 29-O. En total, se espera la asistencia de 800 personas; no son más porque lo impide la capacidad del recinto. Por el momento, han confirmado su asistencia 625 personas del listado de invitadas y otras 147 están pendientes aún de cursar su respuesta.

Contará con la presencia con la asistencia de las más altas autoridades del Estado: los reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como veinte miembros del Ejecutivo. Asistirán la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; el ministro del Interior; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno; el ministro de Industria y Turismo; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana; el ministro de Cultura; el ministro de Economía, Comercio y Empresa; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades; la ministra de Igualdad; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y la ministra de Juventud e Infancia.

También asistirán los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. De forma singular, se ha invitado a los presidentes de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón; y al de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Paje, donde también hubo víctimas mortales. Sin embargo, el ofrecimiento se ha realizado a todos los presidentes autonómicos. Por el momento, se sabe que han declinado su asistencia la presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso; el riojano Gonzalo Capellán; y el asturiano Adrián Barbón. Otros no acudirán, pero enviarán algún representante de su gobierno. Es el caso de Extremadura, las Islas Baleares y Castilla y León.

Entre el plantel de invitados, estarán también los expresidentes José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes podría sumarse Mariano Rajoy, cuya asistencia no está aún confirmada. Quien no estará será el socialista Felipe González. De entre los principales líderes políticos nacionales, sí estará el popular Alberto Nuñez Feijóo; no así el ultraderechista Santiago Abascal. Voz ha alegado el retraso en el pago de ayudas a empresas y familias para justificar su ausencia.

Los reyes en el funeral por las vítimas de la dana en la catedral de Valencia. / Kai Försterling

La presencia política contará con una amplia representación de los ayuntamientos afectados por la dana. Se ha cursado invitación para 78 alcaldes y alcaldesas. Al menos no acudirán los siguientes: Virginia Sanz de Buñol, Juan Ramón Adsuara, Alfafar; Mª Amparo Giner, Benicull; y Mª Pilar Sala.

El Gobierno ha invitado también a los embajadores de todas las nacionalidades con víctimas mortales; son los de Ucrania, Gran Bretañana, Bolivia, Paraguay, Indonesia, Venezuela, China, Marruecos, el Líbano y Colombia. Solo este último ha confirmado que no asistirá a la ceremonia.