Domingo Alonso Group y Volkswagen: el inicio de una nueva era en Panamá

Domingo Alonso Group, referente internacional del sector automotriz, celebró la inauguración oficial de Domingo Alonso Panamá, el nuevo concesionario Volkswagen en el país, un evento que se convirtió en una experiencia para todos los sentidos. El encuentro tuvo lugar este jueves 23 de octubre a las 18:00 horas en las nuevas y modernas instalaciones ubicadas en Costa del Este, Avenida B, Ciudad de Panamá, y contó con la presencia de cerca de 150 invitados de Panamá, España y Alemania.

El evento contó con la presencia del fabricante Volkswagen y sus máximos representantes en Latinoamérica, quienes no dudaron en formar parte de esta nueva era y compartir con los invitados este momento tan importante para la marca. Entre ellos se encontraban Hendrik Muth, Vicepresidente de Ventas y Marketing de Volkswagen para América del Sur; y Fernando Badia, Head de Ventas, Marketing y Posventas de Volkswagen para América Latina. Asimismo, asistieron miembros del equipo directivo de Domingo Alonso Group, incluyendo a Oliver Alonso, Presidente & CEO, y varios directivos y miembros del Consejo de Administración del grupo. Su participación conjunta reafirmó el compromiso tanto de la marca como del nuevo importador con el crecimiento de Volkswagen en la región y el mercado panameño.

Nuevo concesionario Domingo Alonso en Panamá con coches de exposición / Nick Nunez

Desde el 1 de junio de 2025, Domingo Alonso Group es el importador y distribuidor oficial de Volkswagen en Panamá, consolidando así su expansión en Latinoamérica y fortaleciendo su compromiso con la movilidad, la innovación y la excelencia en el servicio. Con esta operación, el grupo de origen canario desembarca en el país con su experiencia de más de 90 años como compañía. La llegada de Domingo Alonso Group supone un impulso significativo para Volkswagen en el país, con el objetivo de posicionarla entre las líderes del mercado y alcanzar las 1.500 unidades vendidas a medio plazo.

Fundada en 1937, Volkswagen es una de las marcas automovilísticas con más historia y tradición del mundo, reconocida por haber democratizado la movilidad y por su constante apuesta por la innovación, el diseño y la sostenibilidad. Actualmente, Volkswagen es el segundo mayor fabricante de automóviles del planeta, con una estrategia clara hacia una movilidad del futuro con cero emisiones. En Panamá, la marca ofrece una amplia gama de modelos que se adaptan a las necesidades del mercado local, entre ellos el Volkswagen Tera, Tiguan, Nivus, T-Cross, Taos, Amarok, Teramont, Saveiro y Jetta, todos reflejo de la calidad y versatilidad que caracterizan a la firma alemana. Con la llegada de Domingo Alonso Panamá como nuevo distribuidor exclusivo —parte de Domingo Alonso Group, importador de Volkswagen desde hace 72 años en Canarias y uno de los más antiguos del mundo—, la marca refuerza su compromiso con el servicio, la experiencia del cliente y la movilidad en el país.

Inauguración del nuevo concesionario de Domingo Alonso en Panamá / Nick Nunez

El evento de inauguración ofreció una propuesta gastronómica internacional y de alta calidad. Desde España llegaron los reconocidos Gemelos De Ramón, maestros paelleros de Canarias, quienes elaboraron deliciosas paellas en vivo. Además, los asistentes pudieron disfrutar de un rincón de salchichas y cervezas alemanas, así como de cócteles inspirados en la gastronomía panameña. La experiencia se completó con la mejor música en directo de la mano de The Dollies, acompañada de la selección de un DJ que mantuvo la energía del evento, creando una atmósfera inigualable.

Oliver Alonso, Presidente & CEO de Domingo Alonso Group, destacó la importancia de Panamá para la marca: “Para nosotros, Panamá es mucho más que un mercado. Es un punto estratégico de conexión en Latinoamérica, un país con dinamismo, espíritu emprendedor y un futuro prometedor. Y creemos firmemente que Volkswagen tiene mucho que aportar a esa historia de progreso. Para Domingo Alonso Group, este proyecto representa un compromiso con Panamá y con su gente. Ya contamos con un equipo de 30 profesionales en el país, a quienes daremos las mejores herramientas para convertirse en todavía mayores profesionales. Nuestro objetivo es capacitar, transferir conocimiento y excelencia, llevando el espíritu de Volkswagen a cada rincón del país".

Oliver Alonso, en la presentación del nuevo concesionario de Domingo Alonso en Panamá / Nick Nunez

Con una inversión que ya supera los 10 millones de dólares, el grupo planea implementar en Panamá una red de distribución moderna y eficiente, un servicio posventa robusto y una experiencia de cliente excepcional, alineada con los estándares globales de Volkswagen. Las nuevas instalaciones en Costa del Este, de más de 2.500 metros cuadrados, están diseñadas para ofrecer la mejor atención a los clientes panameños, con áreas de exposición, taller, mantenimiento y espacios inspirados en los valores de innovación y calidad que caracterizan a Volkswagen y Domingo Alonso Group. En los próximos años, Domingo Alonso Panamá ampliará su presencia en la ciudad en un nuevo terreno recientemente adquirido ubicado en Santa María. Esta expansión refuerza la presencia del grupo en América Latina, donde ya opera en países como Venezuela y Colombia y demuestra su compromiso con el desarrollo económico y la creación de empleo en los nuevos mercados donde se establece.

Tras esta inauguración, Volkswagen no solo abre un concesionario: abre un espacio de conexión, innovación y experiencias que acercan la movilidad del futuro a Panamá. Para la marca, cada vehículo, cada servicio y cada cliente representan una apuesta por el progreso, la confianza y la cercanía con la comunidad panameña. En palabras de Oliver Alonso, la misión es clara: construir un camino sólido junto a Panamá, donde la excelencia y la pasión por la innovación se traduzcan en oportunidades, desarrollo y experiencias inolvidables para todos.