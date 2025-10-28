Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 28 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 28 de octubre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 07, 08, 24, 35 y 49 y las estrellas 02 y 12.
El código del Millón ha sido el VCC92724.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Grandes retenciones en la autopista del sur de Tenerife al caer una persona desde un puente
- El actor turco de moda, en Tenerife: tras su paso por 'La Revuelta', Can Yaman se deja ver en la isla
- Hallan el cadáver de una mujer en su vivienda en Tenerife
- Puerto de la Cruz soluciona la falta de aparcamientos con 30 millones de inversión
- Los secretos del robo a Iker Casillas: La asistenta, su marido y una 'mala relación' con Sara Carbonero
- Espaldarazo de Parques Nacionales de España al nuevo plan de la joya de la naturaleza de Tenerife
- Un viaje en las Naciones Unidas de la 467, la guagua más abarrotada y diversa de Tenerife
- El jurado oficial se decanta por el cartel digital de Alfonso Bravo para el Carnaval de Santa Cruz