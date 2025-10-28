El paradero de Mazón y otros interrogantes abiertos un año después de la dana de Valencia

De la dana del 29 de octubre de 2024 se ha dicho y escrito mucho en el último año. No sólo en la esfera política y mediática, también en la judicial, desde donde la magistrada Nuria Ruiz Tobarra trata de arrojar luz sobre las causas (y sus responsables) de una riada y una barrancada de las que no se avisó a la población y que se cobraron la vida de al menos 229 personas. Pero pese a relatos políticos, comisiones de investigación, exclusivas periodísticas, informes técnicos y autos judiciales, hay interrogantes que permanecen abiertos 12 meses después.

Las preguntas sin respuesta podrían estructurarse en torno a seis ejes principales: cómo se completan los blancos en la cronología de Carlos Mazón y por qué no varió sus planes pese a las graves incidencias que ya dejaban las lluvias desde primera hora; quién intervino en el envío del Es Alert que la jueza tacha e “tardío” y “erróneo”; qué falló en el Cecopi, el cerebro de la emergencia que no supo leer la situación pese a los datos de los que disponía; quién y por qué ordenó la retirada de los bomberos que vigilaban los barrancos; y por qué se demoró la llegada de la ayuda el día después de la tragedia.

¿Dónde estuvo Mazón?

Es la gran duda política que sigue persiguiendo a Mazón. El president se revuelve contra esta pregunta, que daba por contestada. "Pues lo que siempre he dicho: de la calle Bonaire se pasa a la calle de la Paz, de la calle la Paz a la plaza de la Reina, de ahí cruza a la calle Miguelete, llega a la plaza de la Virgen, luego calle Caballeros y luego al Palau de la Generalitat", señaló en una de sus recientes entrevistas tratando de zanjar el debate sobre su paradero durante la tarde.

Una afirmación que también se ha desmostrado falsa en los últimos días, ya que como publicó en exclusiva Levante-EMV, el president acompañó a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con él en El Ventorro, hasta un aparcamiento cercano tras abandonar el restaurante y no llegó al Palau de la Generalitat hasta cerca de las 20.00 horas, dos horas después de lo asegurado por la Generalitat desde noviembre pasado.

Así, lo cierto es que un año después sigue sin haber aportado prueba documental alguna de dónde estuvo ni qué hizo entre las 18.30 horas, momento en que finaliza su encuentro según Vilaplana, y las 20.28 horas, cuando aterrizó en el Cecopi con el Es Alert ya enviado y la mayoría de víctimas ya fallecidas. Igualmente, tras los vaivenes de versiones y las informaciones surgidas en los últimos días, no es descartable que desde el cierre de este suplemento especial, este lunes, hasta su publicació hoy miércoles, hayan podido trascender más novedades sobre la cambiante cronología de Mazón en esa trágica tarde.

VALENCIA, 03/10/2025.- Captura de un vídeo de la reunión del Cecopi del 29 de octubre grabado por la productora contratada por Emergencias de la Generalitat, que recoge imágenes de las 20.30 horas (pantalla fondo) y se ve al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (c), en el Cecopi hablando con varios responsables, como la entonces consellera de Emergencias Salomé Pradas (d) y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó (i). Estos vídeos, que han sido incorporados a la causa judicial que investiga la gestión de la dana en la que murieron 229 personas, se muestra cómo al principio de la reunión se habla sobre la situación en la zona de Utiel-Requena, la única comarca que en esos momentos tenía decretada la situación 2 del Plan Especial de Inundaciones. EFE/Generalitat Valenciana -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-. -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)- / EFE

La opacidad con esta secuencia contrasta con la de otros momentos clave. El gobierno valenciano, por ejemplo, sí difundió la foto de aquella llegada al centro de Emergencias cuando el desastre ya se había consumado. Lo hizo después de que la jueza de la dana, que centra la instrucción en el envío "tardío" del Es Alert, preguntara por si había concurrido al Cecopi alguna autoridad que no formara parte del órgano, lo que le valió para distanciarse de la instrucción judicial.

En cambio, el Consell no ha hecho lo propio con la llegada de Mazón al Palau. El Consell dijo haber borrado las grabaciones de las cámaras de seguridad cuando la oposición las reclamó en las Corts. También ha rechazado por motivos diversos aportar ni la geolocalización del president, ni los trayectos del coche oficial ni su registro de llamadas. Sólo ante la comisión de investigación de las Corts aportó hace escasos días un listado de las llamadas de Mazón, elaborado por la propia Generalitat y por tanto sin base legal alguna.

¿Por qué mantuvo su agenda?

Mazón ha repetido en los últimos días que mantuvo su agenda, incluida su comida en El Ventorro que empezó a eso de las 15.00 horas con la UME ya solicitada para Utiel, porque la situación era “lo esperable en una gota fría habitual”. Unas palabras que chocan frontalmente con las que el alcalde de esa localidad, Ricardo Gabaldón, pronunciaba en directo en À Punt a las 14.14 horas del 29 de octubre.

Mazón, en un acto turístico celebrado en el Palau la mañana del 29 de octubre. / Manuel Bruque/EFE

Gabaldón, con la voz encogida, hablaba de una situación “muy crítica y dantesca” pero Mazón, que en ese momento estaba en el Palau reunido con los agentes sociales, no varió su hoja de ruta. Sólo pediría el contacto del alcalde del PP casi a las 18.00 horas, estando aun en El Ventorro. Pero Mazón no llamó a Gabaldón en toda la jornada.

Durante todo el año, el president y su gobierno han mantenido igualmente que estuvo “puntualmente informado” de la situación y han atribuido su movilización al Cecopi a los avisos de la CHJ sobre el peligro de ruptura en la presa de Forata, en torno a las 19.00 horas. Una versión que choca con las declaraciones de José Ángel Núñez, jefe de climatología de Aemet, y Miguel Polo, presidente de la CHJ, en el juzgado. Ambos testificaron que en el Cecopi se hablaba del riesgo de Forata desde poco después del inicio de la reunión a las 17.00 horas.

Ese cronograma conduce a otra pregunta sin respuesta: ¿Pradas informa a Mazón de ese peligro en Forata en la llamada de las 17.37 horas? Según la versión de Mazón de que estuvo “puntualmente informado” cabría deducir que sí, si bien el hecho de que permaneciera una hora más en El Ventorro y, según Vilaplana, sin transmitir inquietud alguna, aportaría indicios en el sentido contrario.

¿Qué llamadas hace Mazón antes de las 17.37? Según el listado aireado por el president, ninguna. Es decir, que no recibe actualización alguna, al menos vía telefónica, sobre la dana desde las 11.30 horas, cuando Emergencias le facilita un informe en el que se basa para sus famosas declaraciones en las que menosprecia el episodio y vaticina su fin a las 18.00 horas. Sin embargo, en uno de los vídeos aportados a la causa, se constata que Mazón conocía las alertas hidrológicas en el Magro y en el Poyo a las 13.45, antes de reunirse con patronal y sindicatos.

Mazón las ha escondido, pero gracias al registro telefónico aportado por Pradas a la jueza se sabe que a lo largo de la jornada la exconsellera trató de hablar con el president hasta en cuatro ocasiones, pero este no le atendió. A las 12.52 (poco después de decretar la segunda alerta hidrológica y de que Pilar Bernabé ofreciera la UME para Utiel), las 16.29 (poco antes de que se inicie la reunión del Cecopi), y a las 19.10 y 19.36 horas, entre el primer y el segundo receso del Cecopi.

¿Quién interviene en el envío del Es Alert?

Las anteriores son preguntas políticamente relevantes, pero esta está en el meollo de la investigación judicial y apunta a ser decisiva para dirimir responsabilidades penales. Pradas, mando único de la emergencia el 29-O, ha tratado de sacudirse esa responsabilidad y en sede judicial ha apuntado directamente contra los técnicos José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, y Jorge Suárez, subdirector de Emergencias. Entre sollozos, dijo no tener la formación necesaria para pilotar una emergencia.

Captura de un vídeo de la reunión del Cecopi del 29 de octubre grabado por la productora contratada por Emergencias de la Generalitat revela que al comienzo de la reunión, a las 17 horas, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, planteó la posibilidad de mandar mensajes de alerta a los teléfonos móviles por la situación que se vivía en aquellos momentos en la zona Utiel-Requena. Estos vídeos, que han sido incorporados a la causa judicial que investiga la gestión de la dana en la que murieron 229 personas, se muestra cómo al principio de la reunión se habla sobre la situación en la zona de Utiel-Requena, la única comarca que en esos momentos tenía decretada la situación 2 del Plan Especial de Inundaciones. EFE/Generalitat Valenciana -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-. -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)- / EFE

El argumentario de la exconsellera, que como imputada tiene derecho a mentir, ha quedado en entredicho tras la aparición, meses después, de toda una serie de vídeos tomados en el Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana en los que se le observa dirigir la toma de decisiones: "Antes de enviar el siguiente mensaje lo quiero ver", le dice a un técnico sobre un Es Alert posterior al de las 20.11 horas. El trabajador que introdujo el texto del SMS en el sistema también declaró que fue Pradas quien se lo dictó.

Cabe recordar, además, que Pradas llegó a asegurar días después de la tragedia que desconocía la existencia del Es Alert hasta las 20.00 horas, algo que también queda desmontado tanto con esos vídeos posteriores como con las declaraciones de los técnicos a cargo del envío del mensaje.

La propia magistrada Ruiz Tobarra plantea otro interrogante que sigue sin respuesta en un auto reciente: "¿Por qué la investigada, que afirmaba no tenía conocimientos en materia de emergencias, daba específicas órdenes sobre el mensaje? Es una pregunta que obviamente no ha tenido respuesta en la causa".

¿Mazón autoriza el envío? El presidente de la Comunitat Valenciana, todo su Consell e incluso los dos imputados, Pradas y Emilio Argüeso, se han esforzado en negar cualquier vinculación de Mazón con el Es Alert. Y lo mismo sobre cualquier otra decisión ejecutiva, escudándose en que la ley no asigna estas funciones al president. “Jamás le di una orden a Pradas, ni para convocar el Cecopi, ni para activar a la UME, ni para mandar la alerta”, dijo recientemente Mazón.

Sin embargo, la oposición ha aprovechado una de las llamadas entre Mazón y la exconsellera, a las 20.10 horas, un minuto antes del envío del Es Alert, para sembrar dudas al respecto. Mazón también ocultó esta llamada cuando desveló su actividad telefónica de aquel día el pasado febrero, pero la repescó en el documento entregado a la comisión de las Corts.

¿Por qué tardó en llegar la ayuda?

"¿Dónde está el Ejército?" Fue una de las preguntas que más se repetían al día siguiente en la zona cero y otro gran interrogante que permanece abierto pero que, sin embargo, ha quedado arrinconado ante las dudas que persisten sobre el día D y que complican mirar más allá de aquella jornada.

La Generalitat nunca pasó del nivel 2 de emergencia, que implica la movilización de recursos estatales pero bajo la dirección autonómica. No pidió, para disgusto de Feijóo, la emergencia nacional, el nivel máximo y que implica que el operativo pasa a manos del Gobierno, quien tampoco vio conveniente decretarlo.

Pese a no soltar el mando, Mazón abrió otro frente de disputa con el Ejecutivo central cuando la emergencia estaba todavía en su fase álgida al poner en entredicho el apoyo ofrecido por la UME desde primera hora de la tarde, cuando la Generalitat solo la había pedido para Utiel.

Tuvo que salir el general Javier Marcos a explicar que la UME actuó en toda la provincia a partir de las 19.30, cuando la Generalitat amplía el nivel 2 de emergencia a toda la provincia, si bien la situación impedía acceder a muchas zonas.

Al evitar alcanzar el estadio máximo de alerta, la Generalitat retuvo el mando de la crisis y era la responsable de solicitar los medios que considerase al Estado. Mazón no los pidió hasta 48 horas después de la tragedia y al día siguiente llegaron a Valencia.

El liderazgo que quiso mantener el Consell de Mazón no se quedó ahí. Pese a que su propio jefe de filas, Feijóo, había reivindicado desde el día siguiente la necesidad de decretar la emergencia nacional, Mazón no sólo ignoró esa petición sino que pidió al Gobierno la creación de cinco grupos de trabajo compuestos por siete ministros del Ejecutivo