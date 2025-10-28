La Fedola Family Run une a generaciones por una causa

Por unas horas, los turistas que habitualmente pasean por las calles de Costa Adeje se detuvieron para contemplar una escena poco habitual: bebés, niños, abuelos y familias enteras compartiendo recorrido con deportistas en un ambiente festivo y solidario. Así se vivió la cuarta edición de la Fedola Family Run 2025, celebrada el sábado 25 de octubre, una carrera impulsada por el Grupo Fedola que reunió cerca de mil participantes y recaudó 18.000 euros destinados íntegramente a tres ONG canarias. Un evento que no solo combina deporte, solidaridad y diversión familiar, sino que además concentra gran parte de las señas de identidad de la corporación canaria, reflejando sus valores de cercanía, compromiso social y cooperación.

La jornada comenzó con las carreras infantiles, que permitieron a los más pequeños disfrutar del evento en distintas modalidades según la edad: desde bebés que avanzaban gateando hasta adolescentes que competían en diferentes distancias. También se celebró la carrera familiar de dos kilómetros, donde padres, madres e hijos corrieron juntos, reafirmando a la Fedola Family Run como la única carrera en Tenerife donde toda la familia puede participar unida.

La caminata solidaria, ya plenamente integrada en el programa, volvió a ser una opción perfecta para quienes prefirieron disfrutar del recorrido sin competir, manteniendo el compromiso con la solidaridad que define el espíritu del evento.

Salida de la carrera / ED/LOT

El ritmo de batucada de la comparsa Tropicana marcó el inicio de las pruebas principales de 5 y 10 kilómetros. Los corredores tomaron el emblemático circuito Ocean Cross, un recorrido que combina asfalto y arena a lo largo de la Playa del Duque, ofreciendo un desafío único tanto para aficionados como para atletas experimentados.

En la categoría de 10 km, los ganadores fueron Aday Salas (masculina) y Marta Arnay (femenino), mientras que en la de 5 km se impusieron Alejandro Rodríguez (masculino) y Diana Pérez (femenino), demostrando el alto nivel de los deportistas locales en una prueba incluida en el circuito de la Federación de Atletismo de Tenerife.

Una cita que ya es parte de la marca Grupo Fedola

Para Victoria López, presidenta de Grupo Fedola, la Fedola Family Run se ha convertido en “un evento muy esperado por la organización porque representa un punto de encuentro lleno de valores deportivos, solidarios y de propósito de marca”. López añadió que la Fedola Family Run “ya es una marca especial dentro de la corporación, primero, porque fortalece los vínculos internos de gran parte de nuestra gente que corre o que se vuelca como voluntarios y, también, porque queremos sumar más oportunidades a la sociedad”.

Foto de llegada familia / El Día

Por su parte, Ana Belén López, vicepresidenta de Grupo Fedola, destacó que cada año se supera la recaudación solidaria, lo que genera un sentimiento de plenitud dentro del grupo, “sabiendo que lo que logramos tiene frutos reales para colectivos tan diversos como las madres monomarentales, las personas migrantes o nuestra gente mayor”. El dinero recaudado se destinará a las tres entidades beneficiarias: la Asociación de Reinserción Social Anchieta, la Asociación Asistencial Nahia y la Fundación Canaria Familia Quesada Sánchez, que desarrollan proyectos de inclusión y apoyo a colectivos vulnerables en las islas.

La jornada concluyó con la entrega de medallas y cheques solidarios, acto que contó con la presencia del concejal de Política Territorial del Ayuntamiento de Adeje, Manuel Luis Pérez, además del general al mando de la Guardia Civil en Canarias, Juan Hernández. El éxito organizativo fue posible gracias al apoyo del ayuntamiento adejero y del equipo CanaryRun, responsables de los aspectos técnicos y deportivos de la carrera.