Canarias invierte 300 millones en sus universidades, el mayor presupuesto de la historia

Las universidades públicas de Canarias tendrán en 2026 la mayor asignación económica de la historia. En los presupuestos autonómicos del próximo año, la Universidad de La Laguna (ULL) y la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) contarán con una dotación conjunta de 300 millones de euros, diez más que en el presente ejercicio. Así lo ha anunciado durante el Pleno del Parlamento celebrado este martes el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, quien además ha adelantado que el proyecto de partidas entrará en la Cámara este mismo viernes.

Las instituciones académicas del Archipiélago recibirán una inyección de 300 millones que, según señaló Clavijo, al traducirla a una ratio por alumno sitúa a las Islas muy por encima de la media nacional de inversión. Aun así, resaltó que "todo el dinero que se invierta en investigación e innovación es poco ya que, dado el volumen y el tamaño de nuestras empresas, el esfuerzo tiene que ser eminentemente público".

El anuncio llega apenas diez días después de que los rectores de ambas universidades, tras reunirse con la consejera Migdalia Machín, pidieran al Ejecutivo que la subida presupuestaria para 2026 rondara los nueve o diez millones. Las instituciones públicas de ambas provincias han criticado en repetidas ocasiones que la financiación autonómica es insuficiente para desarrollar las políticas previstas.

(Habrá ampliación)