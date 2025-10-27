El Telescopio Solar Europeo supera una fase clave y se acerca a su construcción en La Palma

El proyecto del Telescopio Solar Europeo (EST) ha alcanzado un hito decisivo tras completar con éxito la revisión del diseño preliminar de Edificación y Obra Civil (Preliminary Design Review o PDR), que obtuvo una valoración muy positiva por parte del panel de expertos. Este logro marca el inicio de la siguiente etapa: el diseño detallado y la futura construcción de la infraestructura que albergará el mayor telescopio solar de Europa.

La revisión, iniciada el pasado 2 de septiembre, concluyó con reuniones presenciales los días 21 y 22 de octubre en las instalaciones de IACTEC, en Tenerife. Durante las sesiones, especialistas de diferentes ámbitos analizaron junto al equipo técnico de EST los principales aspectos del diseño preliminar, que abarca los edificios, instalaciones y obras civiles del futuro complejo en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma.

El panel revisor, presidido por Fernando Rueda, del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, contó con la participación de Manuel García Román (Universidad de La Laguna) como revisor, y de Javier Herrera y Jorge Gmelch (Instituto de Astrofísica de Canarias), Miguel Estéves (Institut für Sonnenphysik) y Vicente Sánchez, como observadores. Todos destacaron el alto nivel técnico, el rigor y el grado de madurez del trabajo presentado.

Equipo del EST y panel de revisión durante las sesionesde la Revisión Preliminar del Diseño celebrada en IACTEC (Tenerife) los días 21 y 22 de octubre de 2025. / El Día

Por parte de EST, intervinieron Héctor Socas, director de la Fundación Canaria EST; Manuel Collados, investigador principal del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC); Mary Barreto, directora técnica y Project Manager; y Alejandra Martín, administradora de la Fundación Canaria EST.

También participaron los responsables de las distintas áreas de ingeniería que lideran el desarrollo técnico del proyecto: Yanira Carballo (Edificación y Obra Civil), Juan Cózar (Ingeniería Mecánica), Miguel Núñez (Ingeniería de Sistemas), Jorge Quintero (Ingeniería de Control), Claudia Ruiz (Sistemas de Instrumentos) y Pedro García (Instalaciones).

El resultado favorable de la revisión refuerza la solidez técnica del trabajo realizado y permite avanzar con plenas garantías hacia la fase de construcción del Telescopio Solar Europeo en el Roque de los Muchachos.

El próximo paso será la redacción del Proyecto Básico y la tramitación ambiental, prevista para el próximo año, antes de iniciar la ejecución de las obras que harán realidad uno de los proyectos científicos más relevantes de Europa en materia de observación solar.