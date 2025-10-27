Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Óbito

Muere a los 41 años la camionera e influencer Oti Cabadas, conocida como 'CocoTruckerGirl'

Sufrió fuertes dolores de cabeza y un desmayo tras volver de la Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz celebrada en el circuito de MotorLand

Fue trasladada al Hospital de Zaragoza donde se le diagnosticó un derrame cerebral, ante el que los médicos no pudieron hacer nada

Oti Cabadas.

Oti Cabadas. / Instagram

Redacción

Madrid

La camionera e influencer Oti Cabadas, popular por sus publicaciones acerca del mundo del transporte en redes sociales, ha fallecido este lunes a los 41 años.

Con más de 300.000 seguidores, Oti sufrió fuertes dolores de cabeza y un desmayo tras volver de la Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz celebrada en el circuito de MotorLand. Por ello, fue trasladada al Hospital de Zaragoza donde se le diagnosticó un derrame cerebral, a pesar de lo cual no se pudo hacer nada por su vida.

A base de explicar en las redes sociales sus rutas y experiencias, Cabadas se convirtió en una referente en el sector conocida por muchos en las carreteras y en Internet.

