Óbito
Muere a los 41 años la camionera e influencer Oti Cabadas, conocida como 'CocoTruckerGirl'
Sufrió fuertes dolores de cabeza y un desmayo tras volver de la Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz celebrada en el circuito de MotorLand
Fue trasladada al Hospital de Zaragoza donde se le diagnosticó un derrame cerebral, ante el que los médicos no pudieron hacer nada
Redacción
Madrid
La camionera e influencer Oti Cabadas, popular por sus publicaciones acerca del mundo del transporte en redes sociales, ha fallecido este lunes a los 41 años.
Con más de 300.000 seguidores, Oti sufrió fuertes dolores de cabeza y un desmayo tras volver de la Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz celebrada en el circuito de MotorLand. Por ello, fue trasladada al Hospital de Zaragoza donde se le diagnosticó un derrame cerebral, a pesar de lo cual no se pudo hacer nada por su vida.
A base de explicar en las redes sociales sus rutas y experiencias, Cabadas se convirtió en una referente en el sector conocida por muchos en las carreteras y en Internet.
- Santa Cruz de Tenerife registra una media de 37 incidencias diarias por incumplimientos del contrato de limpieza
- Dos policías locales y una conductora heridos en una colisión en Tenerife
- El fiscal acusa a dos farmacéuticos y un médico por una estafa millonaria a la sanidad canaria
- El viejo chalet de Teno, más antiguo que el parque rural
- El actor turco de moda, en Tenerife: tras su paso por 'La Revuelta', Can Yaman se deja ver en la isla
- Tenerife y Gran Canaria se unen para exigir a la DGT grúas en las autopistas que eviten atascos
- El Rosario, Tegueste y Candelaria: a las rentas más altas les gusta la tranquilidad
- Una freiduría de Tenerife 'sabe y huele como Sevilla': en este bar de Candelaria puedes comer producto fresco del mar al mejor precio