La comunidad universitaria, en contra de la visita de Vito Quiles a La Laguna

Bajo el título España Combativa, periodismo crítico y comunicación política, el joven y polémico periodista Vito Quiles tiene previsto llevar su gira hasta la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) el próximo martes 4 de noviembre. Aunque no existe una ubicación exacta para este encuentro y la institución lagunera no ha recibido tampoco ninguna solicitud de permiso, este posible encuentro ya ha levantado ampollas entre la comunidad universitaria.

La Universidad de La Laguna emitió este lunes 27 de octubre un comunicado en sus redes sociales, aunque sin referirse directamente a la posible visita de Vito Quiles, y afirmó que su "obligación prioritaria" es "velar por la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica e investigadora" por lo que avanzó que no autorizará ningún tipo de actividad que pueda poner en riesgo estos aspectos. La ULL reafirmó, de este modo, su "compromiso con la libertad de expresión y con el debate plural y respetuoso" pero matizó que estos han de atender a los "valores estatutarios y dentro del contexto académico y legal de las universidades públicas".

Por todo ello, la ULL afirmó en este comunicado que la institución académica no defenderá en ningún momento "la difusión de desinformación ni de mensajes contrarios a los derechos humanos, la libertad, la igualdad o la dignidad de las personas". Resumió que "las universidades son espacios de conocimiento y convivencia, y no deben ser instrumentalizadas como escenarios de confrontación o propaganda ajenos a su misión educativa y científica".

Consejo de Estudiantes

Diferentes grupos de estudiantes también se han mostrado en contra de la visita de Vito Quiles a la ULL. El presidente del Consejo de Estudiantes, Bentchey Martín, reflexionó que esta polémica "no responde a un verdadero interés por el debate académico", sino que se trata de "una estrategia para generar ruido dentro de los campus universitarios". Afirmó que los centros de carácter público no deben "servir de escenario a provocaciones externas ni para fomentar confrontaciones que alteren nuestra vida académica".

El presidente del Consejo de Estudiantes reconoció que "nos preocupa que se intente utilizar la ULL para difundir desinformación o discursos que vulneran la dignidad de las personas y los derechos fundamentales", tal y como han comprobado que ha ocurrido en otras universidades públicas del país por donde ya ha pasado Quiles. "La Universidad no es terreno para oportunismo político ni espectáculo", concluyó.

La gira

Vito Quiles inició este mes de octubre una gira universitaria por diferentes regionales de España y que, en palabras del propio periodista, busca "defender la libertad de pensamiento y romper el monopolio ideológico en los campus públicos". El primer encuentro se produjo en la Universidad Autónoma de Barcelona y más tarde se trasladó a Andalucía. En las mayoría de los casos, las universidades negaron haber autorizado los actos, lo que ha generado bastante controversia allá donde ha ido.