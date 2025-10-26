“Las vidas intersex importan: autonomía corporal para decidir y reconocimiento para existir”, lema del Gobierno de Canarias por el Día de la Visibilidad Intersex

El 26 de octubre de cada año celebramos el Día de la Visibilidad Intersex. En esta fecha se conmemora la primera protesta de personas intersex, llevada a cabo en 1996 a las afueras de una conferencia de la Academia Americana de Pediatría. Allí estaban Morgan Holmes y Max Beck, integrantes de la Intersex Society of North America, reclamando el fin de las intervenciones quirúrgicas que no fueran médicamente necesarias. Aquella acción marcó el inicio de un movimiento que, casi 30 años después, sigue exigiendo que se respeten sus derechos humanos, tal y como recuerda la activista Cleia Montesdeoca.

El lema de la Dirección General de Diversidad del Gobierno de Canarias de este año para este día, enmarcado en su campaña “Lo natural es la diversidad”, es “Las vidas intersex importan: autonomía corporal para decidir y reconocimiento para existir”, poniendo el foco en el reconocimiento de las personas intersex, así como en su derecho a la libertad, al reconocimiento y a la autonomía corporal.

La dirección creativa la han llevado a cabo Cleia Montesdeoca, sexóloga, enfermera y activista, y Nadia Martín, fotógrafa y periodista especializada en estudios de género. El diseño gráfico lo ha realizado el diseñador Pablo Jordán. La campaña busca sensibilizar mediante un cartel conceptual que refleja la necesidad de hacer frente a la norma que patologiza y daña a quienes se salen de ella, acompañado de un carrusel explicativo con referencias de literatura de personas intersex, tratando de ofrecer un altavoz y visibilizar sus realidades desde sus propias voces.

La intersexualidad, como término, engloba a todas aquellas personas que no encajan en los estándares corporales entendidos normativamente como masculinos o femeninos. Hace referencia a personas cuyas características sexuales, es decir, cromosomas, hormonas, gónadas, genitales y/o caracteres sexuales secundarios, no se ajustan a las expectativas sociales y médicas del desarrollo sexual. Desde el activismo intersex se reivindica que estas variaciones son naturales y no entrañan ningún problema de salud. Es importante dejar claro que la intersexualidad es una condición corporal. Por lo tanto, no es una enfermedad, no es una identidad, no es un tercer género y no es una orientación del deseo sexual y/o afectivo.

Sobre el lema de la campaña

El lema por el Día de la Visibilidad Intersex pone en el centro la importancia de seguir reivindicando una autonomía corporal real. Todo ello con el fin de proclamar la necesidad de sensibilizar y hacer frente a prácticas que violan los derechos humanos de las personas intersex, así como dignificar las vidas fuera de la norma. La campaña señala que el problema no está en los cuerpos intersex, sino en el sistema y los discursos que los patologizan y los intenta hacer encajar en la norma binaria que se tiene en torno a los cuerpos.

¿Qué significa lo que ves? Claves de la simbología de la campaña

En cuanto a los elementos y simbología del cartel, se muestra la bandera intersex como un símbolo que defiende la integridad y la autonomía corporal de las personas intersex, así como recuperar la genealogía de los activismos que hacen frente a la norma binaria que se impone a los cuerpos. La caja rota, desvaneciéndose, simboliza la ruptura con la norma impuesta, siendo los elementos del exterior los signos de lucha y resistencia. Se pretende reivindicar el derecho a vivir unas vidas dignas de ser vividas sin estigma, sin procesos de “normalización”, sin desinformación, invisibilización ni violencias. La bandera Intersex fue creada en 2013 por Morgan Carpenter, bioético, activista intersexual e investigador, quien asegura que “aún estamos luchando por la autonomía corporal y la integridad”.

Como explica Paul B. Preciado: “Es el régimen binario de sexo-género el que debe ser modificado, no los cuerpos intersex”, en sintonía con la escritora intersex Mer Gómez: “Nuestros cuerpos reivindican su autonomía y su posibilidad en el mundo, así como maneras de vivir más habitables, más iguales, más justas. Hacernos la vida más fácil [...] Ahora sé que no tengo ni un problema ni una enfermedad. Igual es este sistema conservador, patriarcal y binario el que no quiere abrir los ojos a la diversidad”.

¿Por qué sigue siendo necesario conmemorar el Día de la Visibilidad Intersex?

Los cuerpos intersex han sido históricamente intervenidos para forzarlos a encajar en la norma sexo-genérica. Las cirugías genitales, realizadas principalmente en la infancia y sin consentimiento, junto con tratamientos hormonales sustitutivos, han sido las principales herramientas utilizadas para imponer una corporalidad que se ajuste a la lógica binaria hombre-mujer y a los estándares antes descritos. Pero además de estas intervenciones, a las personas intersex también se les ha impuesto silencio. Un silencio que, como bien denuncian Laura Vila Kramer y Mer Gómez en su corto Se receta silencio, se prescribe junto al diagnóstico. Este silencio está cargado de vergüenza, de invisibilidad y de la noción de que

algo en estas corporalidades debe ser corregido, tapado y disimulado. El impacto que esto tiene a nivel emocional y biográfico es inconmensurable.

Desde el enfoque biomédico, como explican Hurtado, García Dauder y Gregori (2015), el nacimiento de un bebé intersex es asumido como una “urgencia psicosocial” que ha de resolverse cuanto antes para que no trascienda y estas corporalidades no incomoden ni cuestionen las certezas sobre el sexo y sobre el género. Montesdeoca sostiene que cabría preguntarse qué es lo urgente y de dónde parte esa urgencia, concluyendo que quizás las respuestas se encuentren en la educación y en la asunción de la diversidad como una cuestión natural, presente en nuestra propia biología y, por lo tanto, en nuestro desarrollo sexual: “Es importante entender que la diversidad nos enriquece y nos llena de matices y que lo verdaderamente urgente es ampliar los márgenes de lo ‘normal’ para que nadie quede fuera”.

Butler, en su obra ‘Cuerpos que importan’, cuestiona las normas binarias en torno al género y explica que los cuerpos, al materializar la norma, alcanzan la categoría de “cuerpos que importan”. Ante esta jerarquía, se plantea la pregunta “¿Cómo reconcebir los términos que establecen y sustentan los cuerpos que importan?”.

Canarias es una comunidad pionera en materia de derechos intersex, especialmente por la Ley 2/2021, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, que recoge la importancia de seguir los principios de no patologización, autonomía, decisión y consentimiento informados, así como de no discriminación, promoviendo una visión despatologizante, respetando la diversidad de cuerpos como parte natural de la condición humana. Aunque Canarias haya avanzado notablemente en el marco legal en materia de derechos intersex, aún queda mucho por hacer en el marco social para garantizar el cumplimiento de los protocolos en los ámbitos sociosanitarios y el fomento de una sensibilización real que implique y responsabilice a la sociedad en su conjunto en todos los ámbitos.