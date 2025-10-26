Crisis Salud
Una marea rosa toma Sevilla por la sanidad pública: "Nuestra política es vivir"
Una marea rosa de 30.000 personas se han concentrado por los retrasos del cribado del cáncer de mama
Victoria Flores
No cabe nadie en la explanada frente al Palacio de San Telmo. Una marea rosa, formada por alrededor de 30.000 personas y encabezadas por mujeres ha tomado este domingo el centro de Sevilla para reclamar soluciones ante la crisis sanitaria desatada tope las incidencias y los retrasos en los cribados del cáncer de mama en Andalucía.
Esta no es la primera manifestación que convocan las afectadas. Ya el pasado 8 de noviembre, miles de personas se concentraron ante la puerta del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Personas de distintas ideologías, edades y realidades sociales se dieron cita en la Avenida de la Constitución de Sevilla para reclarmar acciones al Gobierno andaluz. Apenas un rato después, la hasta entonces consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, presentó su dimisión. Las movilizaciones se han replicado por toda Andalucía desde entonces.
- Álvaro Cervera, tras la derrota frente al Barakaldo: 'En la segunda parte nos han sacado del campo; la manera de perder es fea
- Santa Cruz de Tenerife registra una media de 37 incidencias diarias por incumplimientos del contrato de limpieza
- Caritas despide a la Virgen de Candelaria con Café y Calor a ritmo de una Salve Rociera
- La pastelería artesana de Tenerife que tiene el dulce de moda de la isla: aquí puedes comer un bizcochito a rebosar de chocolate de Dubái
- Muere un hombre tras ser rescatado de una playa de Tenerife
- El viejo chalet de Teno, más antiguo que el parque rural
- El agricultor más famoso de Canarias abre su propio mercado: así es el nuevo espacio de nito en Tegueste
- Lasesarre confirma la crisis del Tenerife: derrota ante el Barakaldo