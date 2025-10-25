"Ya no tiene sentido": esta es la rotunda opinión de Niño Becerra sobre el cambio de hora en España
El economista asegura que el ahorro energético es mínimo y pide que España recupere su horario original
El economista Santiago Niño Becerra ha vuelto a pronunciarse sobre uno de los temas más debatidos del otoño y la primavera, el cambio de hora.
A pocos días de que los relojes se atrasen una hora para dar paso al horario de invierno, el economista ha mostrado su desacuerdo con mantener esta medida, que según él, ya no tiene sentido ni económico ni social.
"España debe volver al horario de Greenwich"
Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que propondrá al Consejo Europeo eliminar el cambio de hora a partir de 2026, Becerra reaccionó en su cuenta de X con un contundente mensaje, "¡¡¡¡EXACTO!!!!. Y además ESP debe volver al uso horario que le corresponde: el de Greenwich y no el de Berlín".
El economista ha defendido en más de una ocasión que el horario de invierno debería mantenerse durante todo el año, ya que el supuesto ahorro energético que se consigue con el cambio de hora es prácticamente insignificante.
Un ahorro mínimo
Becerra ha cifrado ese ahorro en tan solo 4,60 euros por hogar durante seis meses, lo que equivales a 80 céntimos al mes. "Económicamente, se puede decir que sí, que algo es, pero creo que se mantiene por pura inercia", aseguró en declaraciones anteriores.
El experto también ha recordado que, aunque esta medida pudo tener sentido antiguamente, actualmente no. "Teniendo en cuenta que la productividad energética ha mejorado enormemente y que, en proporción, el precio del combustible y del kilovatio ha bajado, ahora no tiene ningún sentido realizar este cambio de hora,", explica.
Un debate que seguirá abierto
El cambio de hora se instauró en España en 1974, durante la crisis del petróleo, y se aplica dos veces al año con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar. Sin embargo, cada vez son más los expertos que, como Niño Becerra, consideran que su impacto real en el ahorro energético es mínimo y que los efectos que tiene sobre la salud y el descanso de las personas son más negativos que beneficiosos.
Lo cierto es que la propuesta de Pedro Sánchez para eliminar el cambio de hora ha sido rechazada por la Unión Europea, por tanto, este debate continuará reapareciendo cada vez que llegue el momento de cambiar la hora.
