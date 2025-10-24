Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Nuestro test semanal recopila en diez preguntas algunos de los hechos más destacados de los últimos días para medir cuánto sigues la actualidad
Redacción
Cada semana deja titulares que marcan la conversación pública: decisiones políticas, sucesos, avances económicos o historias que se hacen virales. Si quieres repasar lo esencial y poner a prueba tu memoria informativa, participa en nuestro test de actualidad. Diez preguntas rápidas para comprobar si estás al día antes de que empiece una nueva semana de noticias.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Llega a Tenerife la última pieza de la plataforma peatonal de Padre Anchieta
- Así es el restaurante en Tenerife donde sirven chuletas rellenas: una propuesta única en Santa Úrsula
- Una joven, atropellada en la carretera de Icod de Los Vinos
- La Virgen de Candelaria se despide de Santa Cruz hasta dentro de 14 años
- Multado por calumniar al agente que instruyó el accidente mortal de su hijo en Adeje
- Detenido por agredir a su pareja en Tenerife tras negarse a tener relaciones sexuales
- Así es una de las playas más bonitas de Tenerife... y se encuentra en un entorno paradisíaco
- Mejora de los caminos agrícolas de Tenerife para impedir la despoblación rural