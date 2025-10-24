En Zaragoza
Los consejeros de Sanidad del PP abandonan el pleno del Consejo Interterritorial de Salud por la polémica de los datos del cribado
Las comunidades populares se marchan de la sesión al considerar que la solicitud del Ministerio de Sanidad de los datos del cribado es "partidista y sectaria"
Cristina García
Estalla la tensión en el pleno ordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebraba este viernes en Zaragoza con la presencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, y su equipo. Lo consejeros del ramo de las comunidades del PP han abandonado el encuentro para evidenciar su rechazo a la solicitud de García de los datos de los programas de cribado, una petición que consideran "partidista y sectaria".
Momentos antes del inicio del pleno, la ministra de Sanidad ha indicado que daría a las comunidaes lideradas por el PP la oportunidad de "rectificar” y enviar los datos del cribado de cáncer de mama, colon y cervix que solicitó tras conocerse los fallos en el programa de Andalucía y que las autonomías populares, entre ellas Aragón, han rechazado enviar bajo el argumento, entre otros, de que no cuentan con un sistema informático homogéneo para hacerlo.
- Llega a Tenerife la última pieza de la plataforma peatonal de Padre Anchieta
- Así es el restaurante en Tenerife donde sirven chuletas rellenas: una propuesta única en Santa Úrsula
- Una joven, atropellada en la carretera de Icod de Los Vinos
- La Virgen de Candelaria se despide de Santa Cruz hasta dentro de 14 años
- Multado por calumniar al agente que instruyó el accidente mortal de su hijo en Adeje
- Detenido por agredir a su pareja en Tenerife tras negarse a tener relaciones sexuales
- Así es una de las playas más bonitas de Tenerife... y se encuentra en un entorno paradisíaco
- Mejora de los caminos agrícolas de Tenerife para impedir la despoblación rural