Cáncer de vejiga: un estudio internacional demuestra que la biopsia líquida permite guiar el tratamiento tras la cirugía

Un estudio clínico controlado internacional, publicado en el New England Journal of Medicine, demuestra que la biopsia líquida puede ayudar a identificar qué pacientes con cáncer de vejiga pueden necesitar tratamiento complementario con inmunoterapia tras la cirugía y cuáles pueden evitarla. El estudio demuestra que la biopsia líquida puede guiar las decisiones terapéuticas y complementar los criterios tradicionales basados en anatomía patológica. Además de mejorar los resultados clínicos, permite evitar tratamientos adicionales y optimizar el uso de recursos sanitarios, señalan los investigadores.

El trabajo, presentado en el Congreso Europeo de Oncología ESMO, está coordinado desde el Barts Cancer Institute de Londres, el Dana Farber Cancer Institute de Boston y la Technical University Munich. En el estudio han participado el doctor Daniel Castellano, oncólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid e investigador del Grupo Biomarcadores en Tumores Genitourinarios del i+12; el doctor Oscar Reig del Hospital Clínic (Barcelona) e investigador del grupo Genómica traslacional y terapias dirigidas en tumores sólidos del IDIBAPS; y el doctor Rafael Morales Barrera, del Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona) e investigador sénior del Grupo de Tumores Genitourinarios (no próstata), del Sistema Nervioso Central, Sarcomas y Tumores de Origen Desconocido del VHIO.

Cáncer agresivo

El carcinoma urotelial de vejiga músculo-invasivo, es un cáncer agresivo en el que el tumor ha penetrado la capa muscular. El tratamiento recomendado es quimioterapia preoperatoria seguido de cirugía (cistectomía radical). En caso de que haya persistencia de la enfermedad tumoral después de la cirugía, se administra un tratamiento adyuvante con inmunoterapia para reducir el riesgo de recaída y mejorar la supervivencia de los pacientes.

En un porcentaje de pacientes este abordaje resulta curativo, por lo que no sería necesario administrar tratamientos adicionales, evitando así efectos adversos asociados. Sin embargo, la indicación del tratamiento adyuvante se basa en parámetros anatomopatológicos, sin disponer de información molecular que confirme la presencia o ausencia de enfermedad residual. La identificación precisa de la enfermedad molecular residual permitiría personalizar el tratamiento y optimizar el beneficio terapéutico para cada paciente.

Inmunoterapia

El estudio internacional 'IMvigor011' ha evaluado si la biopsia líquida, una técnica que analiza el ADN tumoral circulante (ctDNA) en sangre, puede ayudar a decidir qué pacientes se beneficiarían de recibir inmunoterapia tras la cirugía. Este análisis permite detectar la enfermedad a nivel molecular, incluso en ausencia de signos visibles en las pruebas radiológicas.

El equipo investigador monitorizó durante un año a más de 750 pacientes sometidos a cirugía por cáncer de vejiga. Aquellos en los que se detectó ctDNA en sangre fueron asignados aleatoriamente a recibir inmunoterapia con atezolizumab o placebo. Los pacientes sin ctDNA detectado en sangre no recibieron tratamiento adicional.

Supervivencia

Los resultados muestran que los pacientes con ctDNA en sangre presentan un alto riesgo de recaída y una menor supervivencia si no reciben tratamiento después de la cirugía. En este grupo, el atezolizumab redujo el riesgo de recaída en aproximadamente un 40% y mejoró de forma significativa la supervivencia global.

También se observó eficacia similar tanto en los pacientes que eran ctDNA positivos desde el inicio como en aquellos que se volvieron positivos durante el seguimiento, lo que refuerza el valor del monitoreo molecular continuo de la enfermedad después de la cirugía. Por otro lado, los pacientes con ctDNA detectable en sangre presentaron una baja tasa de recaída y una supervivencia elevada, lo que sugiere que pueden evitar cualquier tratamiento adicional sin comprometer su salud, concluyen los investigadores.