Canarias Game Show 2025 convierte Arucas en la capital del videojuego canario

El municipio grancanario de Arucas acogerá este sábado 25 de octubre el inicio del Canarias Game Show 2025, la quinta edición de un encuentro que se ha consolidado como motor de desarrollo cultural y digital en las islas. Nacido en 2021, el CGS apuesta por una visión distinta a otros eventos internacionales: en lugar de mirar hacia afuera, pone el foco en el talento regional, movilizando comunidades de todas las islas en torno a un mismo espacio.

El eje central de la cita es la serie Desarrollo, competición en formato Game Jam que premiará a los mejores prototipos creados en un plazo limitado. En Arucas, el reto será desarrollar un videojuego inspirado en el tema «Del Revés». Los equipos ganadores accederán a premios económicos, y la competición se prolongará por diferentes islas hasta culminar en 2026 con un gran premio final.

A ello se suman las Canarias Game Series, torneos en modalidades de Fighting, fútbol competitivo y cartas, y la División DIsafio, categoría inclusiva para jugadores con discapacidad, en colaboración con las Fundaciones del CD Tenerife y la UD Las Palmas.

El Canarias Game Show 2025 está patrocinado por Turismo de Islas Canarias y Online Canarias, con la colaboración de ARCADEV y el Ayuntamiento de Arucas, y lo promueve la Factoría de Innovación, promotora de TLP Tenerife y Tecnocon.

Más información: arcadev.org y hellocanaryislands.com.