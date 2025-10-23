El discurso de odio contra personas LGTBI+ en redes actúa como una "campaña estructurada"

Los mensajes de odio en la red social X hacia las personas LGTBI+ en la época del Orgullo de este año se planificaron y ejecutaron como si fuesen una "campaña estructurada" y de forma mucho más personalizada, según un informe de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+).

El informe 'Estado del Odio LGTBI+: Discursos de Odio en X', elaborado por FELGTBI+ junto a 40db, analiza el discurso de odio contra el colectivo durante los días de celebración, previos y posteriores al Orgullo 2025.

El estudio destaca que el 5,7 % de las cuentas que están vinculadas con mensajes de odio se trata de "bots", lo que supone casi cuatro puntos por encima de la media que se estableció en 2023, que era de 1,9 % en general en X, y detalla que el colectivo 'queer' y bisexual son los que más reciben odio por parte de este tipo de cuentas.

La responsable de Investigación, Formación y Calidad de FELGTBI+, María Rodríguez, ha asegurado que, según el informe, el discurso de odio no va hacia una comunidad en general, sino que se personaliza.

Los hombres gays son feminizados y cuestionados en su masculinidad, las lesbianas y los bisexuales son tratados como "degenerados", y a las personas transexuales se les cuestiona su identidad de género empleando el término de "travesti".

Cuando se habla de las personas trans y 'queer', los mensajes en general están enfocados en la ley trans, la ideología de género o incluso se habla del caso de Imane Khelif, la campeona olímpica de boxeo que fue objeto de acoso cuestionando su identidad.

Por su parte, la representante de 40dB, Mireia Belda, ha remarcado que los mensajes de odio se asientan sobre todo en una criminalización, patologización y sexualización, que lleva a una "deshumanización" de las personas LGTBI+.

Sobre quién propaga estos mensajes contra el colectivo, destacan dos comunidades principales, aunque según indica Belda han identificado hasta 91 tipos de comunidades temáticas, lo que significa que el discurso de odio es "muy transversal y dividido".

La primera es la comunidad políticamente confrontada, que está integrada por mensajes centrados en la ideología, la confrontación política y los ataques tanto individuales como colectivos.

Dentro de este grupo, se puede ver que se criminaliza al Gobierno y a la izquierda a través del colectivo y donde el odio es una herramienta de confrontación ideológica, aunque también aparece una vertiente más extrema busca rechazar y silenciar a todo el colectivo.

La comunidad sexualizada y tránsfoba es la segunda, que está conformada por mensajes que giran en torno a contenido sexualizado y la identidad de género. Además, se cuestiona su legitimidad en cuanto a leyes y sufren hipersexualización.

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha incidido en que ahora mismo el colectivo no puede buscar ese refugio en las redes -que antes sí existía-, porque el odio se ha perpetuado en Internet y "no hay manera de desconectar de los mensajes de acoso".

En este sentido, ha denunciado que estos discursos organizados deben "parar", y que solo se pueden paliar a través de la educación y la prevención.