Alerta en Canarias y otras cuatro comunidades por la venta de cúrcuma en polvo con salmonela
La Aesan ha señalado que el producto lleva por nombre 'Haldi Powder' y corresponde al número de lote 080824 de la marca Ali Baba
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha activado una alerta al detectarse la presencia de salmonela en cúrcuma en polvo de la marca Ali Baba procedente de la India que ha sido distribuida en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja.
En una notificación, la Aesan ha señalado que el producto lleva por nombre 'Haldi Powder' (cúrcuma en polvo) y corresponde al número de lote 080824 de la marca Ali Baba, con fecha de consumo preferente del 22 de abril de 2026 y en bolsas de 100 gramos, 400 gramos y un kilo.
La agencia ha sido informada por las autoridades sanitarias de Italia a través de la red alimentaria europea y ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio dicho producto que se abstengan de consumirlo.
La distribución inicial se ha realizado en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja, si bien no es descartable que pueda llegar a otras comunidades.
En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, principalmente diarrea y vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, se recomienda acudir a un centro de salud.
