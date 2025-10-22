Woman noviembre te regala el dúo champú y bálsamo de Salerm que promete ser un ‘must’ en tu rutina diaria

Es pleno otoño, el cambio de horario y de las temperaturas se han asentado por completo. Adaptamos la rutina y los hábitos, sin olvidar nuestros cuidados ‘beauty’. Y lucir un cabello sano y brillante es una de nuestras prioridades. En esta época del año, las bajas temperaturas causan sequedad, fragilidad y debilidad en nuestro cabello y pueden provocar una mayor caída del pelo. Los cambios bruscos de temperatura y la calefacción también repercuten negativamente.

El tratamiento reparador y nutritivo Protein Force Hairlab de Salerm es la salvación a todos nuestros problemas. Este combo de champú y bálsamo fortalecedores, reponen la falta de queratina natural dando mucho más cuerpo a nuestra melena, nutren y restructuran a la vez que reparan y protegen el cabello. Sin lugar a dudas, el dúo perfecto que incluir en nuestra rutina diaria este otoño y que, además, este mes puedes conseguir de regalo en el número Woman noviembre.

En cuanto al modo de uso, recomendamos:

Aplicar el champú sobre el cabello húmedo.

Masajear y enjuagar.

Aplicar el bálsamo sobre cabello húmedo y previamente lavado.

Extender de medios a puntas, masajear y enjuagar.

