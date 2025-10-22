La Policía Nacional avisa a todos los adolescentes canarios de este delito que pueden cometer en Halloween con su DNI: no es un susto, puedes acabar en prisión

Miles de adolescentes y jóvenes se preparan para salir de fiesta la próxima noche del 31 de octubre. Halloween reúne a miles de personas en discotecas y locales privados, en la que se ha convertido en una de las celebraciones estrella de los empresarios del ocio nocturno. Sin embargo, muchos menores intentan colarse en estos eventos sin tener la edad mínima permitida, e incluso falsifican su Documento Nacional de Identidad (DNI) para poder acceder a recintos restringidos.

Ante esta situación, la Policía Nacional ha lanzado un aviso contundente a todos los jóvenes sobre las consecuencias legales de cometer este delito, recordando que manipular o falsificar un documento oficial puede tener graves sanciones penales.

PI Studio

"Empiezas la noche del fin de semana a la puerta de la discoteca y terminas detenido en comisaría", empiezan diciendo los agentes. Con Halloween a una semana, la policía vigila de cerca una práctica que cada vez es más habitual durante estas fechas.

Muchos adolescentes cometen su primer delito cuando están de fiesta

Falsificar el DNI o usar el de un amigo mayor para acceder a discotecas o comprar alcohol es una de las primeras actividades delictivas que hacen muchas personas. Según la Policía Nacional, lo que muchos menores consideran una simple "broma", puede tener graves consecuencias legales.

Los agentes informan de que "podrías estar cometiendo los delitos de usurpación de estado civil y falsedad documental. Y claro que es serio, puedes acabar detenido", recordando que este tipo de conductas son perseguidas penalmente.

Dos delitos con penas de cárcel

El Código Penal español recoge la usurpación del estado civil en el artículo 401, que castiga con penas de prisión de seis meses a tres años a quien se hace pasar por otra persona. Además, la falsedad documental, regulada en los artículos 390 a 399, sanciona con prisión o multa a quien "falsifique, altere o use un documento falso". En el caso de alterar el propio DNI, como cambiando la fecha de nacimiento o la fotografía, se aplicaría el artículo 395, relativo a la falsificación de documentos privados.

Miles de casos cada año

Los balances del Ministerio del Interior reflejan miles de actuaciones por falsedades documentales cada año en España. Solo en 2024, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad detectaron más de 8.000 documentos falsificados, entre carnés de identidad, pasaportes y permisos de conducir. Según fuentes policiales, los intentos aumentan en épocas festivas como Carnaval, Navidad o Halloween, cuando se incrementan los controles en discotecas y eventos masivos.

EFE

Los agentes explican que hay tres modos más frecuentes: usar el DNI de un amigo mayor, modificar el propio documento o comprar una falsificación por internet. En todos los casos, la conducta puede considerarse delito, y tanto quien utiliza el documento como quien lo presta pueden acabar investigados.

Estas son las consecuencias legales

Si los agentes detectan la falsificación, el menor puede ser retenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, y el caso derivar en sanción penal o antecedentes judiciales. Además, el propietario del documento puede enfrentarse a una multa por facilitar su identidad a un tercero.

Por eso, la Policía Nacional es muy clara: "No te la juegues, delinquir no es ninguna broma y puede aguarte la fiesta". Los agentes recuerdan que los locales también pueden ser sancionados si permiten la entrada con documentos falsos y que el consumo de alcohol por menores está prohibido.