Pinktober: La lucha contra el cáncer de mama llega a Hard Rock Hotel

Hard Rock Hotel se tiñe de rosa en el mes de la Concienciación sobre el Cáncer de Mama y celebra la 26º edición de Pinktober. A lo largo de las próximas semanas los huéspedes, público local y visitantes podrán colaborar en la causa visitando estos hoteles y partipar en experiencias solidarias que combinan música, gastronomía, spa y bienestar.

Esta es ya una tradición de esta cadena de hoteles que cada año destina todo el dinero recaudado con la iniciativa Pinktober a Hard Rock Heals Foundation, la iniciativa solidaria de Hard Rock para apoyar la concienciación y la investigación sobre el cáncer de mama en todo el mundo. Desde su creación, este programa ha recaudado más de 11,2 millones de euros para la investigación del cáncer de mama.

En el caso del hotel ubicado en el sur de Tenerife, se suma a esta iniciativa junto a Hard Rock Hotel Marbella y donarán a asociaciones locales una parte importante de los ingresos obtenidos a través de sus activaciones. En el caso de Tenerife, los beneficios irán a la Asociación ÁMATE (Asociación de Cáncer de Mama en Tenerife) y en Marbella, se destinarán a ASAMMA, la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama en Málaga.

Tenerife

El hotel ubicado en Costa Adeje ha organizado diferentes actividades para colaborar con ÁMATE. Todos aquellos que accedan a las instalaciones del establecimiento podrán disfrutar de cócteles y dulces solidarios y disfrutar de un masaje facial en el Rock Spa. Una parte de esta experiencia se destinará a la lucha contra el cáncer de mama.

Algunos de los productos que se podrán probar este mes. / El Día

Además, los pasados días 4 y 19 de octubre, Hard Rock Hotel Tenerife celebró sendos Day Pass Solidarios, en los que el 30% del precio de cada entrada fue destinado directamente a la asociación. Además, durante el Día Mundial contra el Cáncer de Mama tuvo lugar un desfile solidario de bañadores junto con ÁMATE, y personas de la asociación que han padecido la enfermedad lucieron diseños de artistas locales.

Además, la asociación contará con un espacio de venta de productos solidarios y durante todo este mes de octubre se llevará a cabo el sorteo de una guitarra rosa, símbolo de esta campaña internacional de Hard Rock, cuya rifa se venderá en el hotel a lo largo de estas semanas.

Ediciones especiales

Este Pinktober llega, además, a la Rock Shop, ya que las tiendas de los hoteles de Tenerife y Marbella contarán con varios productos de ediciones especiales de esta iniciativa durante estas semanas. En la misma línea, parte de la recaudación de estos productos irá destinada a cada una de las asociaciones participantes.

Actividades en el spa del hotel. / El Día

Por último, el programa Sound of Your Stay, que proporciona a los huéspedes experiencias musicales personalizadas en las habitaciones, también contará con una oferta de alquiler de vinilos edición Pinktober, con una selección de música de artistas femeninas referentes, así como el alquiler de guitarras en color rosa.