La educación canaria envejece: solo el 4% de los docentes tiene menos de 30 años

La educación canaria sufre una preocupante brecha generacional. De los 27.792 docentes que componen la plantilla pública, el 43,9% ha cumplido ya el medio siglo y solo el 4% está por debajo de las tres décadas. En concreto, 2.594 superan los 60 años, 9.552 tienen entre 50 y 60 y solo 1.374 tienen menos de 30, según datos de la Consejería del Gobierno regional. Estas cifras se traducen en que, por cada profesor joven, hay dos mayores de 60, un desequilibrio que convierte la estructura del sistema educativo de las Islas en una pirámide invertida y, por tanto, en un reflejo de la sociedad actual en la que existe un déficit de juventud.

En el último lustro, el número total de docentes en Canarias ha crecido un 3,5%, pasando de 26.854 en 2020/21 a 27.792 en el último curso (24/25). Este crecimiento, sin embargo, no compensa el envejecimiento progresivo de la plantilla. Entre los diferentes niveles del sistema público educativo, el sector más afectado por esta particularidad es aquel vinculado a enseñanzas técnicas, entre ellos el profesorado de Formación Profesional (FP), que forma parte del grupo «resto de cuerpos» y cuya evolución se mantiene estancada.

En estos estudios, más enfocados a la práctica que el Bachillerato o las enseñanzas universitarias, Educación tira más por el profesorado mayor porque es el que tiene más experiencia, más años cotizados. «La edad no es tan relevante, no nos interesa tanto que venga un chico recién graduado porque lo que necesitamos es que conozca bien su sector profesional», argumenta el viceconsejero de FP, Francisco Rodríguez.

Los mayores a FP, los jóvenes al cole

En el lado contrario, la cara más joven de Educación se observa entre sus 12.137 maestros, es decir, entre aquellos que se gradúan en Magisterio Infantil o en Primaria. Según los últimos datos de la Consejería, solo el 9,3% de los que imparten clases a los más peques –de 3 a 5 años– supera los 60 años, el 3,17% tiene justo esa edad y el 3,5% está al borde de cumplirlos, con 59.

En Primaria, el 18% de los docentes tiene más de 59 años, con mayor porcentaje de séniors en las asignaturas idiomáticas: Inglés y Francés. En el otro extremo, Música (7,7%), Educación Física (7,4%) y Educación Especial (conocida como PT, con 7,1%) congregan a los recién salidos de la universidad.

La edad del profesorado de las Islas varía en función del nivel de enseñanza, desde Infantil hasta ciclos superiores, pero también dependiendo de la asignatura que imparten. En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la materia más envejecida es Latín, con un 43,2% de la plantilla total por encima de los 50 años. Así, los últimos datos facilitados por la Consejería, del curso 2024/2025, detallan que, de los 146 profesionales que imparten esta lengua, 63 superan el medio siglo.

Latín, la más veterana

Bastante por debajo de Latín, Dibujo es la segunda asignatura con mayor porcentaje (29,7%), seguida de Tecnología (28%), Inglés (25,1%) y Lengua Castellana y Literatura (25%). En el otro extremo, quienes se estrenan en la profesión prefieren probar suerte en Educación Física (19,8%) o en Geografía e Historia (20,4%).

Aunque a priori parezca que la Educación pública del Archipiélago enfrenta una importante brecha generacional, la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, tiene claro que el relevo se va a producir. La principal razón son las más de 80.000 personas que están apuntadas en las listas de empleo de Educación. «Sin ir más lejos, la pasada semana abrimos 13 especialidades nuevas e incorporamos a 4.000 profesionales más gracias al sistema de listas abiertas, que permite apuntarse como candidato sin necesidad de haber pasado una oposición», explica.

Precisamente, el objetivo de este método es garantizar la continuidad del sistema público de enseñanza en determinadas especialidades docentes por insuficiencia de candidatos en las listas de empleo vigentes. «Sabemos que a largo plazo habrá problemas con algunas ramas de estudio, pero serán minoría porque tenemos a muchas personas esperando para entrar a trabajar», argumenta.

Empezar antes de los 30

La directora del área también considera que la escasez de personal joven puede atribuirse al nivel de estudios requerido para impartir clases: «Es normal, tienen que realizar un grado y, en algunos casos, hacer el Máster de Profesorado, que no suele hacerse al año siguiente porque tiene una demanda enorme, así que es lógico que muchos no se incorporen antes de los 30». Una vez concluyen este periplo, pueden apuntarse a las listas y diseñar un perfil acorde a sus preferencias, es decir, decidir si quieren abrir ámbito a todas las Islas, a una única provincia o a una sola isla y especificar si solo quieren puestos en jornada completa o si estaría dispuestos a trabajar en escuelas rurales, entre otras cuestiones.

Quienes no cuentan con experencia se sitúan en el bloque tres, el más bajo, y desde que trabajan un día se van al bloque superior. «Lo cierto es que no es fácil empezar a trabajar de inmediato, hay mucha gente esperando», admite Ramírez. También advierte que el ritmo de las listas depende mucho de la especialidad que esté de moda entre los jóvenes.

Juan Del Toro es uno de esos canarios que estudió el Grado en Maestro de Educación Primaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y logró incorporarse a la plantilla antes de cumplir las tres décadas. En concreto, se estrenó con 28 años en las aulas de las escuelas rurales de Anaga, como docente de Educación Especial, una rama que no tiene tanta demanda. «Tuve suerte, en parte, porque me abrí a todo el Archipiélago y a los centros rurales y cuando la lista se fue moviendo me tocó», confiesa.

Islas menores o escuelas rurales

Así, el curso pasado tuvo que desplazarse de Gran Canaria, su isla de residencia, a Tenerife para ejercer en los colegios unitarios de Taganana, Roque Negro y Carboneras. Y este año ha tenido que volver a desplazarse, esta vez, hasta El Hierro. Según relata, hay compañeros de promoción que aún no se han iniciado en el mundo laboral y otros, como él, que ya están trabajando. «Tengo un amigo de Gran Canaria al que acaban de llamar para 15 días en La Gomera; cuando vas cogiendo experiencia subes y te pones por delante, pero empezar es bastante complicado», subraya.

En este sentido, la realidad de las aulas choca bastante con la popularidad que tiene la rama educativa entre los universitarios. Las enseñanzas de este ámbito suelen ser las más demandadas, es decir, las de mayores listas de espera.

La ULL se llena de maestros

Este curso, en la Universidad de La Laguna (ULL) se forman 750 alumnos en Magisterio Infantil, 199 de ellos en el primer curso; y 1.071 en Primaria, de los que 260 están iniciando su etapa universitaria. El año pasado, por ejemplo, se graduaron unos 160 alumnos en Infantil y alrededor de 224 en Primaria. A estos grados se han sumado nuevos estudios de los que también saldrán profesores, como Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, una carrera con 227 estudiantes que todavía no ha concluido ninguna promoción.

Cada año, estos estudios son algunos de los más demandados entre quienes realizan la prueba de acceso a alguna de las universidades canarias. En la ULL, el curso pasado ofertaron 195 plazas para Maestro de Infantil y al menos 318 alumnos la solicitaron como primera opción. En Primaria ocurrió algo similar: 412 jóvenes querían hacerse con alguna de las 260 vacantes. Aún asi, las peticiones realizadas para ambas carreras cayeron con respecto a 2024/2025, un año en el que Primaria superó las 460 inscripciones.

Pese a que estos estudios triunfen en las universidades y cada vez se gradúen más maestros, lo cierto es que la enseñanza que más crece en Canarias es la Formación Profesional. En los últimos cinco años, el número total de docentes que ejercen en centros públicos creció un 3,5%, frente al 16% que aumentó la plantilla de FP.