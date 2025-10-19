Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 19 de octubre de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 19 de octubre de 2025 es: 09, 37, 38, 43 y 10 siendo el número clave el 4.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El claro mensaje de Álvaro Cervera tras la primera derrota del CD Tenerife: 'En la primera parte, hemos sido un equipo vulgar
- El Cabildo de Tenerife apoya reducir el límite de velocidad pero solo en algunos tramos de la TF-1 y TF-5
- El restaurante de Tenerife que tiene el primer buffet libre de hamburguesas de la isla: come cantidades ilimitadas hasta reventar por menos de 15 euros
- CD Tenerife - Unionistas de Salamanca CF: fecha, horario y cómo ver gratis la octava jornada de Primera Federación Versus E-Learning
- Un enjambre de terremotos en la costa de Tenerife, uno sentido por la población, mantiene en alerta a los vulcanólogos
- El Tenerife pierde con el Unionistas: una lección con preaviso
- El hallazgo de una tonelada de hachís en la costa de La Gomera destapa una banda criminal de tráfico de drogas
- Derribada una vivienda pública en San Matías, en La Laguna, por deficiencias estructurales