PSOE
Sánchez cree vitales los programas de cribado "eficaces y ágiles" contra el cáncer de mama
El presidente del Gobierno ha recordado que de estos programas de prevención depende la salud de miles de mujeres y se ha comprometido a seguir reforzando la investigación y los recursos: "No estáis solas"
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado este domingo, en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, por contar con programas de prevención y cribado "eficaces y ágiles", algo vital para lograr un diagnóstico precoz de esta enfermedad, que sufren cada año 35.000 mujeres en España.
En un vídeo difundido en la red social X, en el que aparece con el lazo rosa que representa la lucha contra el cáncer de mama, el presidente del Gobierno ha recordado que de estos programas de prevención depende la salud de miles de mujeres y se ha comprometido a seguir reforzando la investigación y los recursos: "No estáis solas", ha señalado.
Sánchez recuerda que son 35.5000 las mujeres que son diagnosticadas de cáncer de mama al año en España: "Madres, hermanas, compañeras y sus familias se enfrentan cada día a esta enfermedad. Cada mujer merece que estemos a la altura".
Para ello, ha defendido un mayor inversión en investigación "reforzando el sistema de detección precoz a través de los programas de cribado y también de seguimiento, promoviendo una cultura de prevención que fomente una vida saludable".
Y aunque se ha conseguido que la mortalidad descienda en los últimos años, "el desafío sigue siendo enorme", ha alertado el jefe del Ejecutivo, que ha apostado por una sanidad pública "fuerte", que garantice la atención y todos los medios a las mujeres que padezcan esta enfermedad, "vivan donde vivan".
- El Cabildo de Tenerife apoya reducir el límite de velocidad pero solo en algunos tramos de la TF-1 y TF-5
- El restaurante de Tenerife que tiene el primer buffet libre de hamburguesas de la isla: come cantidades ilimitadas hasta reventar por menos de 15 euros
- CD Tenerife - Unionistas de Salamanca CF: fecha, horario y cómo ver gratis la octava jornada de Primera Federación Versus E-Learning
- El hallazgo de una tonelada de hachís en la costa de La Gomera destapa una banda criminal de tráfico de drogas
- Derribada una vivienda pública en San Matías, en La Laguna, por deficiencias estructurales
- El informe de la denuncia al profesor José Luis Zurita llega al rector de la ULL
- Fuente del Bardo: dos pueblos y un solo barranco
- Mila Pacheco, nueva decana de los abogados tinerfeños