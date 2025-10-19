La instagrammer que pone apellido a los canarios

Tiene alma de comunicadora y ha conseguido dar forma a una amplia red de seguidores en Instagram [casi 41.000] a través de los 270 vídeos que ha firmado como @anaencanarias, historias que en la mayoría de los casos están vinculadas con el ADN de los apellidos que conviven en las Islas; una versión 2. y pico de la pregunta de toda la vida que se han hecho nuestros abuelos. «¿Y tú de quién eres?», te decían cuando se les metía entre ceja y ceja descubrir cada una de las ramas de un árbol genealógico: «El interés por conocer de dónde venimos, de qué familia procedemos es muy elevado», asegura Ana Navarro, no sin protagonizar un curioso rifirrafe en la línea de salida de una entrevista que inevitablemente tiene que pasar por el Registro Civil.

Usted es de Gran Canaria, ¿no?

Sí.

¿En qué año nació?

Eso no se le pregunta a una mujer [reprende con una sonrisa]. ¡Buenooo, empezamos mal! ¿Esto entra en la entrevista?

Sí, para la ficha...

...pues déjela en blanco [ja, ja, ja].

Paso palabra... ¿Los apellidos dan mucho que hablar?

Sí que dan que hablar. Sinceramente, yo no recuerdo cómo comencé a hablar de los apellidos... Fue algo que leí y empecé a indagar junto a Francisco García-Talavera [geólogo, paleontólogo y exdirector del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife]. Enseguida me di cuenta de la enorme repercusión que tenía este asunto en América.

¿Eso es un filón?

Sí, hay una gran avidez por conocer sus raíces. Aunque usted no lo crea, existen muchos dramas detrás de un buen número de personas que quieren saber de dónde vienen... Es como una ventana que mira al pasado y que en algún punto de tu vida quieres abrir.

¿Sigue habiendo apellidos que visten mucho?

Sí, en Canarias hay muchos apellidos que se unieron para que las familias no perdieran prestigio o fuerza; uniones como «me caso con tu hija para no perder esto o lo otro...».

¿Y malditos?

¿Malditos? Tanto como malditos no, pero cuando trabajé en atención telefónica del Gobierno de Canarias del SCS me di cuenta de que había mucha gente a la que no le gustaba que la asociaran con uno y otro apellido. Hay combinaciones que son un poco llamativas. En Lanzarote, por ejemplo, hay mucho Chocho o, incluso, hay constancia de otras mezclas un poco más complicadas como Conejo Blanco. Algo así suscita algo de expectación.

En otros no hay ni un atisbo de sangre aborigen.

Muchos de ellos, como por ejemplo Arucas, se han extinguido. También hay que tener en cuenta la picaresca que se dio en su momento cuando cambiaban un apellido por uno guanche para tratar de ser más indígena que el de al lado. No todos los que tienen uno de esos es descendiente de los guanches. En las Islas aún no somos conscientes de nuestra historia en relación con el Nuevo Mundo, donde la huella de los apellidos isleños es enorme. América empieza en Canarias y eso es algo que vemos con nitidez en los apellidos que deambulan por Cuba, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela... Nuestro corazón y cara miran mucho más hacia América que a la Península: Colón pasó por aquí y se llevó a unos pocos con él.

¿Cómo empezó todo esto?

Al principio hubo un sentimiento de descontento asociado con los 25 años que trabajé en los medios de comunicación [en la actualidad colabora con el programa Hay que verlo de Televisión Canaria], pero todo arrancó en plena pandemia con un brazo en cabestrillo y encerrada en casa. Yo no tenía ni idea de lo que era TikTok y me lancé, no sin mucha vergüenza, a hacer algo que uniera mi profesión de comunicadora con la difusión de la cultura de las Islas. Me da rabia que a los canarios sólo nos asocien con el sol y la playa.

¿Por qué @anaencanarias?

Porque quería dar a conocer mi tierra. Una parte importante del éxito que he tenido se lo debo a nuestro acento, es decir, que en América he sido aceptada como una de ellos y muchos me ubican en Chile, Uruguay o Venezuela. No quería ir a lugares bonitos ni fotográficos, que eso es algo que han masificado por la acción de los influencers, sino abordando una cuestión asociada con nuestros apellidos y el peso que tuvieron en el pasado. Es importante saber dónde están esas raíces.

Eso no le va a sentar bien a sus compañeros de las redes sociales…

…me da igual cómo se lo puedan tomar. Yo estoy en contra de todo eso que empieza "¿Sabes cómo se llama tal cosa; has estado alguna vez en tal lugar o dónde se come la mejor…?". Eso me da mucho coraje porque es como una invitación a que otros ocupen un espacio que deben disfrutar los canarios sin este tipo de llamamientos masivos. Eso como meter a un desconocido en los lugares más íntimos de tu casa hasta perder absolutamente una intimidad que has vendido por un puñado de Me gustas o dedos ‘pa’ arriba.

Insisto, eso no la va a convertir una de las más populares entre influencers e instagrammers.

Intento hacer cosas que no sean las habituales, es decir, lo que hacen mayoritariamente influencers e instragrammers. A veces tardo en publicar porque tengo que buscar información y siento mucha más responsabilidad con los contenidos que genero. Cuando comunicas tienes que tener muy claro las fuentes, pero también cómo lo haces y desde dónde lo haces. Yo no soy consciente de que hablo para tanta gente; esto se me ha hecho un poco grande. Me gusta lo que hago y lo hago porque me gusta, que es algo más que un juego de palabras. Tengo claro que no estoy aquí para complacer. Si hay gente a la que no le gusta lo que hago desliza y a otra cosa mariposa. A los que insultan los bloqueos, pero primero le doy un toque de atención. Ésta es mi casa y no me agrada tener a mi lado a gente que habla con cierta naturalidad de racismo y fascismo. El que no lo entienda sabe a lo que se expone porque no hay nadie en este mundo que le guste que un desconocido entre en tu casa a insultarte. Por eso yo lo invito antes a que se vaya: si tú no te vas, yo te voy a echar. Ana no está aquí para complacer a nadie. Esa es una etiqueta que yo me quite hace mucho tiempo. Si me equivoco ya lo reconoceré y corregirá sobre la marcha. No hay necesidad de pasarlo mal porque otros no se sepan comportar. Yo no voy a dejar de decir lo que pienso porque a muchos influencers que viven de esto no les guste. No vivo de las redes porque prácticamente no me aportan nada. Me gusta agitar la conciencia social [es la ganadora del Premio Conciencia Social de Islas 2025] con asuntos que generen algo más de interés que esas preguntas facilonas sobre si has estado o no en un lugar…

Para no vivir de las redes tiene un buen puñado de seguidores en Instagram.

Y muchos de ellos de los que puedo presumir porque son investigadores de gran prestigio como García-Talavera, José Farrujia, Cande Ramos… Ufffs. Cuando te das cuenta del peso que tienen algunos de tus seguidores dices: ¡Ostras, qué responsabilidad!