Adasat Goya defiende la gestión de las listas de espera en Canarias

El director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, intervino ayer en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias, donde destacó que en los dos años de esta legislatura la lista de espera quirúrgica ha descendido en 4.500 personas y la demora para una intervención se ha reducido en 48 días. Se trata de la demora más baja de la serie histórica desde que comenzara a publicarse este dato hace diez años y se consolida la situación de Canarias por debajo de la media nacional en demora quirúrgica que está en 126 días.

Goya especificó que en junio de 2023 había 36.395 personas en lista de espera quirúrgica, un indicador que en estos dos años se ha logrado reducir un 12,4 por ciento y señaló que Canarias ha dejado de ser la comunidad autónoma con mayor demora para una operación quirúrgica de España, tal como nos situábamos en junio de 2023 cuando la demora se había elevado hasta los 153 días. Además, puso en valor el trabajo, esfuerzo y dedicación de los profesionales del SCS quienes han logrado que la actividad quirúrgica haya aumentado con medios propios. En este sentido, manifestó el apoyo y buena predisposición encontrada en todas las Gerencias y en sus equipos quirúrgicos quienes han planteado constantemente propuestas de mejora en las reuniones de seguimiento de la actividad.

El director del SCS explicó que la gestión de las listas de espera se rige por el RD 605/2003 que marca los mismos criterios de recogida de datos para todas las comunidades autónomas, y que en las islas se viene realizando con el mismo método y personal del Servicio Canario de la Salud año tras año.

Asimismo, especificó que las mejoras implantadas para mejorar los resultados de la actividad quirúrgica explican que el número de intervenciones haya aumentado un diez por ciento y que para ello se ha recurrido en Tenerife a fórmulas de trabajo que se hacían en Gran Canaria y que no se habían desarrollado hasta ahora, como recurrir a alquilar quirófanos para que los profesionales del SCS puedan operar en centros concertados cuando los quirófanos de los hospitales públicos están al cien por cien de su capacidad, con los profesionales que atienden al paciente habitualmente y todas las garantías necesarias.

Goya destacó el esfuerzo del sistema público por mejorar los tiempos de respuesta y la gestión y organización de los equipos directivos y quirúrgicos de cada uno de los hospitales para lograr atender al paciente en el menor tiempo posible. Según los datos de actividad a 30 de junio, la lista de espera de más de seis meses disminuyó un 41,9% en estos dos últimos años, un dato que avala el objetivo de priorizar a los pacientes que presentaban una mayor demora. La estrategia del SCS en este aspecto se centra en resolver antes la situación de los pacientes con mayor espera, de este modo, los pacientes que esperaban más de seis meses ha pasado de 9.457 hace dos años, a los 5.493 actuales.